Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"

Bottas, Amerika Grand Prix'sinde bu yılki altıncı Mercedes güç ünitesine geçti ve bu sebeple beş sıra grid cezası aldı. Sıralama turlarında dördüncü olan Bottas, yarışa dokuzuncu başladı ve yükselmekte zorlanmasının ardından ancak altıncı oldu.

İtalya'da en geriden başlayıp podyuma çıkan Bottas, Rusya'da bir başka ceza daha almıştı ve Amerika, bu yıl grid cezası aldığı üçüncü yarış oldu.

Austin yarışından sonra Bottas, ”Umarım cezalar artık bitmiştir."

"Motor havuzumda iyi durumda olan motorların her ikisinin de sorunsuz göründüğünü düşünüyorum. Onlarla ilgili herhangi bir problem tespit etmedik, bu yüzden umut ediyorum artık ceza almadan sonuna kadar gidebilirim."

“Çünkü yakın bir şampiyonluk savaşı olduğu için beş sıra bile ceza alsanız, yarışınızı gerçekten tehlikeye atıyor."

“Bence bu sadece biraz daha şanssız olmamla alakalı bir şeydi. Araca takmadan hemen önce motorlar, gerekli tüm testleri ve dayanıklılık kontrollerini geçtiler. Yani teorik olarak iyi olmaları gerekiyor."

“Fakat bu konuda şans benim tarafımda değildi. Daha fazla sorun yaşadık ve gerçekten şanssızdık. Fakat artık her şeyi düzeltmiş olmayı umuyoruz. Bunun olup olmadığını zaman gösterecek.” dedi.

