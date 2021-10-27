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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'in şu anda sahip olduğu iki güç ünitesinde herhangi bir sorun tespit etmediği için, 2021 Formula 1 sezonunun kalan kısmında artık ceza almayı beklemiyor.

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"

Bottas, Amerika Grand Prix'sinde bu yılki altıncı Mercedes güç ünitesine geçti ve bu sebeple beş sıra grid cezası aldı. Sıralama turlarında dördüncü olan Bottas, yarışa dokuzuncu başladı ve yükselmekte zorlanmasının ardından ancak altıncı oldu.

İtalya'da en geriden başlayıp podyuma çıkan Bottas, Rusya'da bir başka ceza daha almıştı ve Amerika, bu yıl grid cezası aldığı üçüncü yarış oldu.

Austin yarışından sonra Bottas, ”Umarım cezalar artık bitmiştir."

"Motor havuzumda iyi durumda olan motorların her ikisinin de sorunsuz göründüğünü düşünüyorum. Onlarla ilgili herhangi bir problem tespit etmedik, bu yüzden umut ediyorum artık ceza almadan sonuna kadar gidebilirim."

“Çünkü yakın bir şampiyonluk savaşı olduğu için beş sıra bile ceza alsanız, yarışınızı gerçekten tehlikeye atıyor."

“Bence bu sadece biraz daha şanssız olmamla alakalı bir şeydi. Araca takmadan hemen önce motorlar, gerekli tüm testleri ve dayanıklılık kontrollerini geçtiler. Yani teorik olarak iyi olmaları gerekiyor."

“Fakat bu konuda şans benim tarafımda değildi. Daha fazla sorun yaşadık ve gerçekten şanssızdık. Fakat artık her şeyi düzeltmiş olmayı umuyoruz. Bunun olup olmadığını zaman gösterecek.” dedi.

Bottas has had to take three engine penalties in 2021.

Bottas has had to take three engine penalties in 2021.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas sıralama turlarından sonra, önünde iki Ferrari ve iki McLaren olduğu için yükselmesinin zor olacağını söylemişti ve yarıştan sonra da bunun yaşandığını belirtti.

"Beklediğim gibi gerçekten zordu. Ayrıca ilk bölümde iki AlphaTauri'nin arkasında kaldım, ki bu da işi zorlaştırdı. Bu yüzden açıkça biraz zaman kaybettim."

"Maalesef bugün güvenlik aracı çıkmaması da bana yardım etmedi. Bu yüzden biraz ilerleme kaydettim ama oldukça yavaş oldu."

Meksika'daki bir sonraki yarışla ilgili olarak da şunları söyledi: “Bence hiç şüphesiz zor olacak. Red Bull orada her zaman iyiydi ve güç üniteleri de normalde yüksek rakımda iyidir."

"Kolay bir hafta sonu beklemiyoruz ama oraya gideceğiz ve onlardan daha fazla puan almaya çalışacağız."

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