Andretti, Alfa Romeo/Sauber'i almaktan vazgeçti

Pek çok seride yer alan Andretti, Formula 1'e girmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordu ve bu kapsamda Sauber tarafından yönetilen Alfa Romeo F1 takımını devralmaya çalışıyordu.

Andretti, Islero Investments'ın sahibi olduğu çoğunluk hisseyi satın alma şansına sahipti ve bu oranın %80 olduğu bildirilmişti.

Başlangıçta İsveçli milyarder Finn Rausing, bu hisseler için Andretti'nin karşılamaya istekli olduğu bir fiyat belirlemiş gibi görünüyordu ve bu yüzden anlaşma yakındı.

Görüşmeler son günlerde iyice hız kazanmıştı ve artık ileri düzeye gelmişti. Hatta bazıları resmi açıklamanın sadece bir formalite olduğunu çünkü resmi anlaşmanın yapıldığını belirtmişlerdi.

Fakat The Race ve Auto Motor und Sport, Sauber'in Andretti'den istediği ücretin, Amerikalı organizasyonun ödemeye istekli olduğundan çok daha fazla olduğunu öğrendiler. Andretti, Sauber'in önerdiği fiyatı ödemeye istekli değil.

Auto Motor und Sport , Rausing'in takım için Andretti'nin ödemeye istekli göründüğü 350 milyon euroluk bir ücret istediğini, aynı zamanda 250 milyon euroluk da bir garanti ücret istediğini iddia etti.

Bu, takımın önümüzdeki beş yıllık çalışmalarını garanti altına almak için isteniyor. Bu 250 milyon, beş yıla yayılacak ve takım yeterli gelire ya da sponsorlu ücretine sahip olmazsa, bütçe sınırı ile aradaki uçurumun kapanması amaçlanacak. Bu sayede takımın mevcut sahibi, Sauber'in "ciddi kişilere" geçmesini ve takımın geleceğinin garanti altına alınmasını istiyor.

Ancak bu istek, Andretti tarafından kabul edilmedi ve The Race/Auto Motor und Sport'a göre anlaşma artık gerçekleşmeyecek.

Geçen hafta sonu, bu konu Sauber CEO'su ve Alfa F1 takım patronu Frederic Vasseur'e sorulmuştu.

Vasseur, "Kesinlikle yapabileceğim bir yorum yok. Bu konu beni ilgilendirmez. Bu tür bir görüşmeye dahil değilim ve geçmişte olduğu gibi kesinlikle söyleyebilecek bir şeyim yok."

“Sadece takımı yönetmeye odaklandım. Bu konu benim işim değil." demişti

Bu durumun Alfa Romeo'nun 2022'de yarışacağı ikinci sürücü için ne anlama geleceği bilinmiyor ancak bu söylentiler çıkmadan önce koltuğun favorisi Guanyu Zhouy'du.