Red Bull: "Mercedes süspansiyonu, son yarışlarda "güçlü" kazançlar sağlayabilir"

Mercedes'in arka süspansiyon sistemini, düzlüklerde yüksek hızda giderken aracın arkasının aşağı inecek şekilde ayarlaması büyük merak uyandırdı.

Bu ayar, en yüksek hızı artırmak için sürtünmeyi azaltmaya yardımcı oluyor ve Red Bull, bunun Mercedes'in yakın zamanda Türkiye Grand Prix'sinde elde ettiği avantajda önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner geçtiğimiz hafta sonu Amerika'da Sky F1'e, İstanbul gibi birçok orta hızlı viraj ve uzun düzlüklerin olduğu pistlerin, Mercedes konsepti için mükemmel olduğunu söyledi.

Horner, Austin'deki birinci antrenman sırasında Sky'a verdiği demeçte, "Mercedes'in bu tür bir pistte işine yaracak bir düzlük mekanizması geliştirdiğini düşünüyorum."

"Araçlarının arkasına, nasıl alçaldığına bakarsanız, [Türkiye'nin] güçlü yanların ortaya çıkardığını düşünüyorum." dedi.

Ancak, daha hızlı dönüşlerin olduğu COTA gibi mekanlar için, Mercedes sistemini ayarlamak çok daha zor çünkü virajların en yüksek hızı ile düzlüklerdeki hız arasında yeterli fark yok.

Horner, takvimde yer alacak bazı pistlerin Mercedes için mükemmel olacağına inanıyor.

Horner, "Bazı pistlerde diğerlerinden daha büyük bir etkileri olacak"

"Burada [ABD'de] daha az etkileri vardı ama örneğin Cidde gibi bir yerde oldukça güçlü olabilirler." dedi.

Red Bull, Mercedes'in süspansiyonuyla yaptıklarıyla ilgilense de tasarımın F1'in kurallarını ihlal ettiğine inanmadığı konusunda net.

Horner, "Kurallara aykırı olduğunu düşünmüyoruz."

"Daha önce kullanılmış bir sistem. Geçmişte onların kullandığını gördük."

"Ancak tabii ki de, Türkiye'de gördüğümüz bu sistemin çok ekstrem bir versiyonuydu ve pist buna imkan sağlıyordu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes, süspansiyon sisteminin etkisini küçümsedi ve Red Bull'un bunun getirdiği etkiyi çok büyüttüğünü düşünüyor.

Toto Wolff, "Sanırım bunun, rakiplerin her zaman bir tür sihirli değnek olup olmadığını bulmaya çalışacakları bir spor olduğunun kesinlikle farkındayız."

"Bana kalırsa böyle bir şey yok. Performansı artıran her zaman, küçük ve sınırdaki kazançlar."

"Aracımızı gerçekten daha iyi anlamaya ve konuşulanları çok fazla dinlemeden tur süresinde performansı artırmaya çalışıyoruz." dedi.