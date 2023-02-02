Berger: "Audi projesi, BMW'ye kıyasla daha iyi olmalı"

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Audi 2026'dan itibaren Formula 1'de yarışacak. Takım daha önce Sauber ile ortaklık kurduğunu açıklamış ve geçtiğimiz günlerde İsviçreli şirketin azınlık hissesini satın almıştı.

Alman otomobil üreticisi önümüzdeki yıllarda daha fazla hisse satın alacak ve ardından bu takım, Audi'nin fabrika ekibi olacak.

Bu aslında yeni bir şey değil. 2000'li yıllarda BMW grubu, Formula 1'de yarışmak üzere Sauber'i seçmişti. Audi projesinde olduğu gibi, motor Almanya'da üretilirken, Sauber şasiden sorumluydu.

BMW böyle bir kombinasyonda hiçbir zaman gerçekten büyük başarılar elde edemedi. 2006 ve 2009 yılları arasında bir Grand Prix kazandılar. Dört yıl sonra BMW spordan son kez ayrıldı.

Alman Auto Motor und Sport'a konuşan ve daha önce BMW'de motor sporları direktörü olarak çalışan Berger, BMW açısından neyin yanlış gittiğini açıkladı.

Berger, "Mühendislik açısından bakarsak, bana göre oraya BMW kültürünü getiremediler, aksine orada Sauber kültürü kaldı."

"BMW bunu yeterince tutarlı ya da sert şekilde zorlamadı. Münih ile Hinwil arasında bir karışım vardı."

"Bu, iyi değildi demeyeceğim ama dünya şampiyonu olmak için yeterince iyi değildi."

"[Kurucu] Peter Sauber'i her zaman takdir etmişimdir ama aynı zamanda onun köpekbalığı akvaryumundaki bir yunus olduğunu düşünüyorum! BMW-Sauber'de başarılı olmak için daha fazla köpekbalığı gerekiyordu."

"[Audi'de ise durum] farklı olacak." dedi.

Dört yıl sonra Sauber, kendi takımını BMW'den geri aldı ve İsviçreli ekip, o zamandan beri hiçbir yarış kazanamadı.