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Jean Alesi, Paul Ricard'ın yeni patronu oldu

Fransız pilot, 1989 yılında Formula 1 dünya şampiyonluğuna ilk adımını attığı Paul Ricard pistinin yeni başkanı olarak atandı.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Jean Alesi, Paul Ricard'ın yeni patronu oldu
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Mercedes ve AlphaTauri'nin bu hafta Pirelli lastiklerini test ettiği Paul Ricard pistiyle ilgili önemli bir açıklama gelmiş durumda.

Ferrari tarihinin en sevilen isimlerinden birisi olmaya devam eden Jean Alesi, 2017'den bu yana elçiliğini yaptığı Paul Ricard'ın yeni patronu oldu.

Eski Fransız pilot, Formula 1'deki ilk yarışına Tyrrell ile burada çıkmış ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Kararın ardından konuşan Alesi, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Alesi, "Paul Ricard'a faydalı olmakla ilgilendiğim için, bu karardan dolayı çok mutluyum."

"Paul Ricard'ın Fransa'daki en modern ve bakımlı pist olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca, 1989 yılının ortalarında Tyrrell ile ilk Formula 1 yarışıma burada çıktığım gerçeğini de göz ardı edemem."

Jean Alesi, Tyrrell 018, al debutto in Formula 1 al Paul Ricard nel 1989, dove ottenne uno splendido quarto posto.

Jean Alesi, Tyrrell 018, al debutto in Formula 1 al Paul Ricard nel 1989, dove ottenne uno splendido quarto posto.

Photo by: Motorsport Images

"Bazı hikayelerin başladıkları yere geri döndüğünü düşünmek hoşuma gidiyor. 34 yıl sonra, önümde yine zorlu bir mücadele ile Le Castellet'e geri dönüyorum."

"Önüme konulan hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Alesi, yeni görevi kapsamında hem Formula 1'i buraya geri getirmeye çalışacak hem de diğer serilerle arasını iyi tutmaya gayret gösterecek.

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