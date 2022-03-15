Berger: "Red Bull'da yüzler gülüyor"

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Red Bull, sezon öncesi testlerin son gününe yeni bir güncelleme paketi getirdi ve bu güncelleme sayesinde aracın çok daha iyi bir noktaya geldiği yorumları yapılıyor.

Sport&Talk im Hangar 7 programına katılan Gerhard Berger de yeni sezona dair düşüncelerini paylaştı ve favori olarak Red Bull'u işaret etti.

Berger, şöyle dedi: "Sezon öncesi testlerde takımlar kozlarını göstermemeye çalışıyorlar. Sıralama turlarının son bölümüne kadar güç dengesinin nasıl olduğunu bilemeyeceğiz."

"Bir sürücü olarak çok fazla tur atabiliyorsanız, iyi bir konumda olup olmadığınızı aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz."

"Red Bull Racing hakkında iyimserim çünkü Helmut Marko'nun ve takımdakilerin yüzünde sürekli gülümseme gördüm. Muhtemelen Red Bull Racing, araçlarının sürüşünün kolay olduğunu anladı."

"Şahsen Red Bull Racing'in yine önde olacağını düşünüyorum."

"Mercedes'e gelirsek... Henüz her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmedik. Fakat aracın muhteşem göründüğünü söylemeliyim."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Takım sidepod kısmında ekstrem bir çözüm deniyor ve dışarıdan bakıldığında etkileyici görünüyor. Bakalım özellikle sıcak şartlarda bu çözüm işe yarayacak mı?"

Berger sonrasında pilot bazında değerlendirmelerde bulundu.

Berger, "Max geçen yıl büyük baskı altındayken çok fazla deneyim elde etti. Bu dünya şampiyonluğu omuzlarından bir yükü kaldırmış oldu. Bence Max bu yıl geçen sezondan daha iyi olacak." "Lewis Hamilton her zaman yüksek sonuçlar alıyor. Bu eşsiz ve çok hırslı bir sporcu. Şampiyonluğu kaybettikten sonra, bir kez daha tarihin en başarılı sürücüsü olmak için çaba gösterecek." "George Russell'a gelirsek özellikle sıralama turlarında çok hızlı bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Gelecekte şampiyonluk için yarışacak iki veya üç sürücüden biri olacak. Fakat önce yarış hızını göstermesi gerekiyor ve şu andan itibaren Lewis Hamilton ile kıyaslanacağını unutmamak gerekiyor." "Sebastian Vettel'in takımı beni pek ikna edemedi. Sebastian'ın alacağı başarılar araçla ilerleyip ilerlemeyeceklerine bağlı olacak." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Motorsport Images