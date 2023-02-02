De Vries: "Karşı karşıya olduğum zorlukların farkındayım"

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Formula 1'e giden yol Nyck de Vries için oldukça sıra dışı oldu. Renault World Series, GP3 ve Formula 2 gibi çeşitli serilerde yer alan Hollandalı pilot, F1'de fırsat olmadığı için dayanıklılık yarışlarında ve Formula E'de yer aldı.

McLaren programında yetişti ve daha sonra Mercedes F1'in bünyesine katıldı. De Vries, azmi nedeniyle birçok meslektaşı tarafından övülüyor.

Buna ek olarak Hollandalı pilot, son derece detaycı biri ve başarıya giden yolda bu, dikkatle ele alınması gereken bir şey.

Yeni AlphaTauri sürücüsü şimdilerde ise Formula 1'deki ilk yılına hazırlanmakla meşgul.

De Vries, AlphaTauri'nin podcast'inde "Bağlılık, kararlılık ve mükemmeliyetçilik benim en güçlü yönlerim."

"Aynı zamanda, kararlılık benim için biraz tuzak gibi. Aşırıya kaçarsanız odağınızı kaybedersiniz ve ayrıntılarda kaybolursunuz."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Nyck de Vries, Mercedes Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Çok fazla şey istediğiniz için sezgileriniz, yetenekleriniz ve duygularınız felç olur. Yarış hâlâ hissiyat ve sezgilerle alakalı."

"Eğer araçtaysanız, aklınızın bu duyguyla başa çıkabilecek kadar özgür olması gerekir."

"Eğer çok fazla şey ister, aşırıya kaçar ve çok fazla düşünürseniz, bu duygularınızı felç eder ve bu da performansınızı etkiler."

"Farklı sektörlerdeki başarılı insanlara bakarsanız, detaylara gösterdikleri özen her zaman öne çıkar. İşte bu yüzden denge çok önemli."

"Michael Jordan'ın The Last Dance filmine bakın. Takım arkadaşlarını ayrıntılar konusunda sıkıştırıyordu. Sürekli olarak herkesin sınırlarını zorluyordu."

"O bir makineydi ve yaşayan bir efsaneydi, ama aynı zamanda limitte denge kurmayı çok iyi biliyordu."

"Başarılı olmak için talepkâr olmalı ve her alanda elinizden geleni yapmalısınız. Fakat bunu çok ileri götürürseniz sizin aleyhinizde işler." dedi.