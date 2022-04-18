Berger: "Red Bull ve Porsche birlikte çok iyi anlaşabilir"

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Avustralya GP hafta sonunda toplanan Volkswagen Grubu denetleme kurulu, Audi ve Porsche'nin Formula 1'e girişine yeşil ışık yakmıştı. Her iki marka da henüz resmi bir karar alınmadığını vurgulasa da, tamamen pozitif görünüyorlar.

Volkswagen'in spora gireceğini açıklamak için Formula 1 ve FIA'nın 2026 kurallarını resmen açıklamasını beklediği düşünülüyor.

Audi ile alakalı hâlâ pek çok soru işareti bulunuyor fakat Porche'nin takip edeceği yön şimdiden belli olmuş durumda. Weissach merkezli markanın Red Bull ile güçlerini birleştirmesi ve F1'e Avusturyalı marka ile adım atması bekleniyor.

Eski F1 sürücüsü ve DTM'in patronu Gerhard Berger, şimdiden bu iki taraf arasında güçlü bir işbirliği öngörüyor.

Berger, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Red Bull ve Porsche birbirine çok yakışıyor. Ya da birbirlerine çok yakışacaklar mı demeliyim... Fakat bunun olacağına dair içimde güçlü bir his var."

"Yalnızca pazarlama açısından bakıldığında bile Red Bull ve Porsche mükemmel şekilde uyuyor.. Bu kombinasyonun oldukça parlak olduğunu düşünüyorum."

Berger, Red Bull'un Porsche ile Renault ile benzer sorunlar yaşamasını beklemiyor.

“Bu tamamen farklı bir işbirliği olacak. Renault temelde bir motor tedarikçisiydi ancak Porsche daha çok bir ortak olacak. Bu açıdan iki taraf arasında çok yakın bir işbirliği olacağını düşünüyorum. Ayrıca Porsche marka olarak Red Bull'a Renault'dan 100 bin kat daha uygun."

"Red Bull-Porsche'nin gerçekten harika bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum."

Ayrıca Berger, VW Grubu'nun uzun vadeli hareket ettiğini ve hazırlık için yoğun bir dönem geçireceğini düşünüyor.

Avusturyalı, Audi'nin DTM'i ne kadar ciddiye aldığına ve son yıllarda seride ne kadar baskın olduğuna dikkat çekiyor.

"Audi'nin mükemmel bir motor departmanı var. Audi Formula 1'e girerse orada da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Teknik olarak çok güçlüler."