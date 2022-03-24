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Formula 1 Haberler

Berger: "Verstappen agresif sürmeden şampiyon olamazdı"

Eski F1 pilotu Gerhard Berger'e göre Max Verstappen, 2021 Formula 1 sezonundaki kadar agresif olmasaydı, şampiyon olamazdı.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Berger: "Verstappen agresif sürmeden şampiyon olamazdı"
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Max Verstappen, heyecan verici bir şampiyonluk mücadelesinin ardından Abu Dhabi'de kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Yarışın son turuna Lewis Hamilton'ın gerisinde başlayan Verstappen, beşinci virajda, yani kimsenin beklemediği bir noktada cüretkar bir geçiş yaptı ve öne geçti. Red Bull sürücüsü sezon boyunca her fırsatı kullandı ve ikili mücadelelerde ayağını gazdan çekmemeyi tercih etti.

Gerhard Berger'e göre Verstappen, dünya şampiyonluğunu başka türlü davranarak kazanamadı.

Berger, Motorsport.com ile yaptığı röportajda şöyle konuştu: "Geçen yıl agresif olmak zorundaydı çünkü Lewis'in aracı daha iyiydi."

"Bu kadar agresif olmasaydı, sonunda şampiyonluğu kazanma şansı olmazdı. Bu yüzden yapması gerekeni yaptı."

"Eğer bu yılki aracı gridin en iyisiyse, belki adapte olur ve durumu farklı şekilde ele alır çünkü artık bu agresifliğe gerek kalmaz. Ne de olsa çok agresif sürüyorsanız, işler yolunda gitmediğinde ya çarpışıyorsunuz ya da kaza yapıyorsunuz. Bu da size zarar veriyor."

Berger ayrıca yeni kurallarla ilgili de şöyle dedi: "Bence bu yıl en iyi şansa Red Bull sahip çünkü yeni düzenlemeler daha çok aerodinamiyle ilgili ve Adrian Newey bu alanda en iyisi."

"Ayrıca 1980'lerde zemin etkili araçlarla uğraşmak zorunda kalan muhtemelen tek kişi Adrian'dı çünkü o zamanlar aynı düzenlemeler vardı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Erik Junius

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