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Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil

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Bahreyn'e gidecek olan Vandoorne, Mercedes'in planlarından emin değil
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Matt Kew
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Stoffel Vandoorne, her ne kadar Mercedes'te yarışma ihtimali hakkında konuşmak istemese de, Sakhir GP için Bahreyn'e gideceğini doğruladı.

Mercedes Salı sabahı, Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu hafta sonu Bahreyn'de yapılacak Sakhir GP'de yer almayacağını açıkladı.

Hamilton, teste girmeden önce bir dizi hafif semptoma sahipti ve şimdi önümüzdeki 10 gün boyunca Bahreyn'de kendisini tecrit edecek

Mercedes, önümüzdeki süreçte yedi kez dünya şampiyonunun yerini alacak ismi açıklayacak, ancak bugün herhangi bir haber çıkması beklenmiyor.

Mercedes Formula E pilotu Vandoorne, 2019 sezonunun başından bu yana Alman üreticinin yedek pilotluğunu yapıyor.

Vandoorne, Salı günü Valencia'da Formula E testlerini tamamladı ve Çarşamba günü Bahreyn'e uçacak.

Ancak eski McLaren F1 pilotu, bu hafta sonu Bahreyn'de yarışıp yarışmayacağından emin olmadığını söyledi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Vandoorne, "Bahreyn'e zaten gidiyorum, yarın uçağım var. Şu anda ne olacağını bilmiyorum."

"Aracı kullanma şansım olduğunu biliyorum, ama bekleyip görmeliyiz. Yarın oraya gideceğim ve muhtemelen planlarını öğreneceğim." dedi.

Vandoorne, Hamilton'ın testinin pozitif çıktığını, resmi açıklamadan kısa bir süre önce öğrendiğini söyledi.

Belçikalı sürücü, 2018 Abu Dhabi'den sonra ilk F1 yarışına katılma fırsatına odaklanmış değil.

Vandoorne, "Konuyla ilgili ilk mesajı bu sabah saat 07:00 civarında aldım ve ekip bana Lewis'in testinin pozitif çıktığını ve bir saat sonra açıklayacaklarını söyledi."

"Ancak sonrasında, resmen sanki beni bekliyordu ve dürüst olmak gerekirse onun hakkında bu kadar düşünemedim çünkü buradaki Formula E testime odaklanmış durumdayım."

"Günün önceliği benim için buydu. Yarın Bahreyn'e gideceğimi biliyorum, yani evet, bekleyip neler olacağını görelim." dedi.

Vandoorne, iki yıl boyunca McLaren'da yarıştı ve en iyi sonucu yedincilikti.

Mercedes için öncelikli seçenek, Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere George Russell olacak. Fakat İngiliz pilotun takımı Williams'ın buna izin vermesi gerekiyor.

Hamilton'un Abu Dabi'deki sezon finalinde yarışıp yarışamayacağı belli değil. Kendisini 10 gün süreyle tecrit edecek olan Hamilton'ın karantina süreci gelecek hafta Perşembe günü sona erecek.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Stoffel Vandoorne
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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