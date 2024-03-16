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Formula E Sao Paulo ePrix

Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti

Pascal Wehrlein, Sao Paulo E-Prix sıralama turlarında Stoffel Vandoorne'u çok az bir farkla geçerek sezonun ikinci Formula E pole pozisyonunu aldı.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Güncel:
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Alexander Trienitz

Porsche sürücüsü Brezilya'da ilk sektörde avantaj elde ederken, Vandoorne kalan iki sektörde daha hızlı bir zaman kaydederek karşılık verdi.

Geçen yıl Sao Paulo'daki açılış yarışına pole pozisyonunda başlayan DS Penske sürücüsü zirveyi sadece 0.002 saniye farkla kaçırdı.

Wehrlein, Maserati MSG sürücüsünün 18. viraj çıkışında zorlanmasının ardından Maximilian Guenther'i yaklaşık 0.3 saniye farkla geçerek finale yükseldi.

Alman sürücü sıralama turlarından önce hem vites kutusunu hem de invertörünü değiştirdiği için sıralamada 40 sıra geriledi, bu yüzden yarışa en arkadan başlayacak.

Açılış sektöründeki bir hata Jean-Eric Vergne'e, 1:12.566 saniye ile sıralama turlarının tamamında en hızlı turu atan Vandoorne ile DS Penske takım içi mücadelesinde 0.3 saniyeye mal oldu.

Her üç sektörde de en hızlı zamanı yaparak 1:12.846'ye ulaşan Wehrlein, yarı finale kolayca yükseldi.

McLaren sürücüsü Sam Bird'ü geride bırakan Guenther için de benzer bir durum söz konusuyken, Mitch Evans'ın çeyrek final düellosunda Vandoorne'a karşı 0.2 saniye fark atması ve Jaguar sürücünün tur sonunda 0.156 farkla geride kalması, ilk viraja derinden girmesi anlamına geliyordu.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

Vergne, Nico Muller'in Abt aracının sağ ön süspansiyonuna zarar vermesinin ardından çeyrek finalde serbest geçiş hakkı elde etti ve bir sonraki etapta yarışamadı.

Daha önce ilk sıralama grubunda, hava balonu olduğu düşünülen bir enkazın 6-7. virajlar arasında piste düşmesi nedeniyle seansın sadece birkaç dakikasında kırmızı bayrak görülmüştü.

Bu enkaz kaldırıldıktan sonra, şampiyona lideri Nick Cassidy damalı bayrağı gördüğünde ikililer arasındaki yerini sadece 0.011 saniye farkla kaçırdı.

Kivi'yi Oliver Rowland (Nissan), Nyck de Vries (Mahindra), Lucas di Grassi (Abt), Robin Frijns (Envision), Sergio Sette Camara (ERT) ve Norman Nato (Andretti) takip etti.

Zaman tablosunun zirvesinde Vergne 1:13.731'lik derecesiyle DS Penske'nin ilk iki sıra sonucuna liderlik ederken Evans ve Muller ilk dördü tamamladı.

Guenther'in 1:13.516 saniyelik derecesiyle Wehrlein, Mortara ve Bird'ün önünde yer aldığı ikinci grupta dört farklı güç aktarma organı üreticisi en üst sıralarda yer aldı.

Porsche'den Antonio Felix da Costa düellolarda yer almayı 0.005 saniye ile kıl payı kaçırırken, son Formula E şampiyonu Jake Dennis sadece 0.05 saniye geride kaldı.

İkinci McLaren sürücüsü Jake Hughes, Sacha Fenestraz (Nissan), Jehan Daruvala (Maserati MSG), Sebastien Buemi (Envision) ve Dan Ticktum'un (ERT) önünde yer aldı.

Başlangıç sıralaması:

1
 - 
2
Sıra Sürücü # Zaman km/s
1 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

1'12.789

146.395
2 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2

+0.002

1'12.791

146.391
3 France J. Vergne DS Penske 25

+0.498

1'13.287

145.400
4 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

+0.395

1'13.184

145.605
5 United Kingdom S. Bird McLaren 8

+0.419

1'13.208

145.557
6 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

+0.579

1'13.368

145.240
7 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51

8 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13

+1.002

1'13.791

144.407
9 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37

+1.089

1'13.878

144.237
10 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1

+1.055

1'13.844

144.304
11 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22

+1.136

1'13.925

144.146
12 United Kingdom J. Hughes McLaren 5

+1.081

1'13.870

144.253
13 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21

+1.146

1'13.935

144.126
14 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23

+1.178

1'13.967

144.064
15 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11

+1.173

1'13.962

144.073
16 India J. Daruvala Maserati Racing 18

+1.243

1'14.032

143.937
17 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4

+1.198

1'13.987

144.025
18 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+1.296

1'14.085

143.834
19 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3

+1.268

1'14.057

143.889
20 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33

+1.326

1'14.115

143.776
21 France N. Nato Andretti Formula E 17

+1.357

1'14.146

143.716
22 Germany M. Gunther Maserati Racing 7

+0.252

1'13.041

145.890
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