Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti

Porsche sürücüsü Brezilya'da ilk sektörde avantaj elde ederken, Vandoorne kalan iki sektörde daha hızlı bir zaman kaydederek karşılık verdi.

Geçen yıl Sao Paulo'daki açılış yarışına pole pozisyonunda başlayan DS Penske sürücüsü zirveyi sadece 0.002 saniye farkla kaçırdı.

Wehrlein, Maserati MSG sürücüsünün 18. viraj çıkışında zorlanmasının ardından Maximilian Guenther'i yaklaşık 0.3 saniye farkla geçerek finale yükseldi.

Alman sürücü sıralama turlarından önce hem vites kutusunu hem de invertörünü değiştirdiği için sıralamada 40 sıra geriledi, bu yüzden yarışa en arkadan başlayacak.

Açılış sektöründeki bir hata Jean-Eric Vergne'e, 1:12.566 saniye ile sıralama turlarının tamamında en hızlı turu atan Vandoorne ile DS Penske takım içi mücadelesinde 0.3 saniyeye mal oldu.

Her üç sektörde de en hızlı zamanı yaparak 1:12.846'ye ulaşan Wehrlein, yarı finale kolayca yükseldi.

McLaren sürücüsü Sam Bird'ü geride bırakan Guenther için de benzer bir durum söz konusuyken, Mitch Evans'ın çeyrek final düellosunda Vandoorne'a karşı 0.2 saniye fark atması ve Jaguar sürücünün tur sonunda 0.156 farkla geride kalması, ilk viraja derinden girmesi anlamına geliyordu.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

Vergne, Nico Muller'in Abt aracının sağ ön süspansiyonuna zarar vermesinin ardından çeyrek finalde serbest geçiş hakkı elde etti ve bir sonraki etapta yarışamadı.

Daha önce ilk sıralama grubunda, hava balonu olduğu düşünülen bir enkazın 6-7. virajlar arasında piste düşmesi nedeniyle seansın sadece birkaç dakikasında kırmızı bayrak görülmüştü.

Bu enkaz kaldırıldıktan sonra, şampiyona lideri Nick Cassidy damalı bayrağı gördüğünde ikililer arasındaki yerini sadece 0.011 saniye farkla kaçırdı.

Kivi'yi Oliver Rowland (Nissan), Nyck de Vries (Mahindra), Lucas di Grassi (Abt), Robin Frijns (Envision), Sergio Sette Camara (ERT) ve Norman Nato (Andretti) takip etti.

Zaman tablosunun zirvesinde Vergne 1:13.731'lik derecesiyle DS Penske'nin ilk iki sıra sonucuna liderlik ederken Evans ve Muller ilk dördü tamamladı.

Guenther'in 1:13.516 saniyelik derecesiyle Wehrlein, Mortara ve Bird'ün önünde yer aldığı ikinci grupta dört farklı güç aktarma organı üreticisi en üst sıralarda yer aldı.

Porsche'den Antonio Felix da Costa düellolarda yer almayı 0.005 saniye ile kıl payı kaçırırken, son Formula E şampiyonu Jake Dennis sadece 0.05 saniye geride kaldı.

İkinci McLaren sürücüsü Jake Hughes, Sacha Fenestraz (Nissan), Jehan Daruvala (Maserati MSG), Sebastien Buemi (Envision) ve Dan Ticktum'un (ERT) önünde yer aldı.

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