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DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne'dan oluşan mevcut sürücü kadrosunu 2024 Formula E sezonunda da koruyacağını açıkladı.

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Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

DS Penske, bu duyurunun ardından yeni sezonda iki şampiyonla çalışan tek takım olarak öne çıkacak.

DS Penske takım patronu Jay Penske, Vergne ve Vandoorne'u takımda tutma kararını "basit" olarak nitelendirdi ve takımının ancak beşinci olabildiği 2023 sezonunun ardından gelecek yıl için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Penske, "Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne ile yola devam edeceğim için çok heyecanlıyım."

"Griddeki tartışmasız en güçlü kadrolarından biri olan bu ikiliyi bir arada tutmak, takım için doğru karardı. Geçen sezon bir büyüme sezonuydu ve her başarıdan olduğu kadar her başarısızlıktan da dersler çıkardık."

"Şampiyonayı beşinci sırada bitirmek hiçbirimizi tatmin etmedi. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. JEV ve Stoffel'in inanılmaz yüksek yarış zekası ve kazanma arzusu sayesinde bu yıl şampiyonluk için mücadele etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, Stoffel Vandoorne, DS Penske

Jean-Eric Vergne, DS Penske, Stoffel Vandoorne, DS Penske

Photo by: DPPI

Uzun süredir takımın parçası olan Vergne, Haydarabad'da DS Penske'nin 2023'teki tek zaferine imza atmış ve sezonu beşinci bitirmişti.

Fransız pilot, "DS Penske ile devam ettiğim için çok mutluyum. Bir sayfa kapandı ve şimdi bir sonraki adıma odaklanmalıyız."

"Yarışmayı seviyorum ve her şeyden önce kazanmayı seviyorum. Bu, takımla birlikte yeniden yaşamak istediğim duygu bu."

"Mühendisler ve mekanikerlerle gerçek bir güven ilişkim var, adanmışlıkları ve sıkı çalışmaları gerçekten ilham verici."

"Jay Penske ve ekibin geri kalanının bana olan inancını ödüllendirmek istiyorum." dedi.

Vandoorne ise, Mercedes'ten katıldığı DS Penske ile ilk yılını 11. bitirdi.

Vandoorne, "Takımla bir yıl önce başladığımız yolculuğa devam edeceğim için çok mutluyum."

"Tutarlılık ve istikrar gelecekteki başarımızın temelleri olacak. JEV ve ben griddeki en iyi ikililerden biriyiz. Geçtiğimiz sezon önemli adımlar attık ve birlikte daha da güçleniyoruz."

"Önümüzdeki sezon için hedefimiz istikrarlı bir performans sergilemek. Nihai hedefimiz ise şampiyonluğu kazanmak."

"Bu ivmeyi sürdürmeye yardımcı olmak ve takımla birlikte pek çok kupa kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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