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Vandoorne, Fuji'de Peugeot ile WEC'e dönüyor

Peugeot yedek sürücüsü Stoffel Vandoorne, sakatlanan Nico Muller'in yerine Fuji'de piste çıkacak.

Rachit Thukral
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Stoffel Vandoorne, Peugeot

#94 Peugeot normalde Loic Duval-Gustavo Menezes-Nico Muller üçlüsüne emanetti, ancak Muller kısa süre önce sol köprücük kemiğinden sakatlandı ve Fuji'de piste çıkması riske girdi.

Son sağlık taramasının ardından alınan karar, Muller'in iyileşme sürecinin sıkıntısız bir şekilde ilerlemesi için Fuji'de yarışmaması oldu.

Muller'in yerini alması için seçilen Vandoorne, son olarak 2021 sezonunun son yarışı olan Bahreyn'de WEC'de yarışmıştı; ancak Fuji, Hypercar klasmanındaki ilk yarışı olacak.

Takım patronu Olivier Jansonnie'nin açıklamasında, “Ne yazık ki Nico bu yarışta piste çıkamayacak, kendisine acil şifalar diliyoruz."

"Stoffel Vandoorne'a güvenimiz tam ve onun hızlı bir şekilde devreye girip maksimum performansını sergileyebileceğini biliyoruz. "

"Sezonun son bölümüne giriyoruz, amacımız son iki yarışta dayanıklılık sorunlarından kaçınmak ve ön sıralarda mücadele etmek olacak." 

"Bu iki yarış için elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacak, performansımız ve yarış sonuçlarımızda tutarlı olmaya çalışacağız." ifadeleri yer aldı.

Stoffel Vandoorne, Peugeot 9X8

Stoffel Vandoorne, Peugeot 9X8

Photo by: Peugeot Sport

Sene başında Stellantis bünyesine katılan Vandoorne, hem Peugeot yedek sürücüsü olmuş, hem de Formula E'de DS Penske ile anlaşmıştı.

Kendisi normalde birkaç ay önce Bahreyn'deki çaylak testinde 9x8 ile test yapacaktı, ancak apandisit rahatsızlığı nedeniyle teste katılamamıştı.

Peugeot bünyesindeki diğer yedek sürücü ise Mayıs ayında "WEC Junior" unvanına kavuşan Malthe Jakobsen.

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