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Formula 1 / Analiz

Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?

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Hamilton kendisini COVID-19'dan nasıl izole etmeye çalıştı?
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton’un pozitif çıkan koronavirüs testi Salı günü Formula 1 padoğunda hareketlenmeye sebep olurken 7 kez dünya şampiyonunun kariyerinin ilk yarışını kaçırması bekleniyor.

2007 Avustralya GP’sinde ilk kez F1 yarışına çıkan Hamilton, o günden beri rekorunu bozmadan tüm yarışlara katıldı fakat Sakhir Grand Prix’sini kesinlikle kaçıracak İngiliz pilotun Abu Dhabi’deki sezon finaline de katılamaması öngörülüyor.

Fakat Hamilton’un pozitif testinin yarattığı sürprizin etkisinin bu kadar büyük olmasının sebebi Mercedes’in padokta sürücülerin kısıtlamaları konusunda en katı takımlardan birisi olması.

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Yarışlarda otellerde kalmayan Hamilton bunun yerine motorevde kalmayı tercih etti.

Aynı zamanda takım üyeleriyle temas da en az seviyede tutulurken toplantıların hepsi enfeksiyon riskini azaltmak adına Zoom üstünden yapıldı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff’ün de dediği gibi: “Pilotlar tüm ekibin en kısıtlananları, tüm takımın. Onlar için kesinlikle iyi bir durum değil çünkü keşiş gibi yaşamaları gerekiyor ve onlar da tam olarak bunu yapıyor. Evdeler, dışarıya yemeğe gitmiyorlar. Başka insanlarla buluşmuyorlar.”

Hamilton da Monako’ya evine döndüğünde çevresindekilerle temasını asgari seviyeye düşürürken dünya etrafında gezerken sahip olduğu eski yaşam stiline ara vermek zorunda kaldı.

Motorsport.com’un da aralarında bulunduğu seçili medya kanallarına yaptığı röportajda Hamilton: “Bu yıl evde olduğum ilk yıl oluyor. Daha önce hiç tam olarak evde olmamıştım.”

“Tabii ki kışın dağlara gidiyorum, orayı gerçekten ana evim olarak görüyorum. Çünkü bir ev ve her kış gelen insanlardan, ailemden sevgiyle ve anılarla dolu.”

“Tabii ki Monako’da yaşadığım yer, geri döndüğüm ve ev diyebileceğim bir yer ama o anılar eksik. Orada kısa zaman aralıklarıyla kalıyorum. O yüzden pek kolay olmadı.”

“Fakat sonunda bu sene yarış sonrası 1 hafta bir yerde durabilince, daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı ve birçok açıdan iyi oldu ama işte, fazlasıyla zorlayıcı. Bir de bazı zamanlar sadece kafanızı suyun üstünde tutmaya çalışıyorsunuz, ve kesinlikle bir mücadele oluyor.”

“Fakat dünya etrafında birçok kişi için böyle olduğunu biliyorum. Odaklanacak birçok farklı şeyim oldu. Kendi başıma gayet rahat olmayı keşfettim, huzur bulabilmeyi, kendime odaklanmayı ve sadece mutlu olmayı... Ve antrenmanlarımda zayıflıklarıma odaklanabildim.”

Hamilton’un balonu genel olarak kendisinden ve fizyocusu Angelo Cullen’den ibaretti. Uzun süredir asistanlığını yapan Marc Hynes bile ona yakın pek zaman geçirmedi.

Hamilton açıkladı: “Genel olarak Angela’ylaydım. Marc yarışlardan sonra eve gidiyor ve pek balonumda olduğunu söyleyemem. Yani Angela oluyor ve Angela’ya şükürler olsun.”

Hamilton, Cullen’ı ailesiyle daha çok zaman geçirmesi için ikna etmeye çalıştığını fakat onun kendisiyle kalarak ona yardım etmekte ısrarcı olduğunu söyledi.

Hamilton ekledi: “Onun olabildiğince evine, ailesine gitmesi için uğraştım. Ama bence birileriyle uzun zaman aralıklarıyla zaman geçirmek pek kolay değil. Ama oda arkadaşlarıyız ve en iyi arkadaşlarız diyebilirim. Yani iyi çalışıyoruz. Ve genel olarak her şeyi birlikte yapıyoruz.”

“Her zaman birlikte serbest paraşüt yapıyoruz, birlikte sörf yapıyoruz, birlikte koşuyoruz, spor salonuna birlikte gidiyoruz, neredeyse her şeyi yapıyoruz. Birlikte yoga yapıyoruz, şimdi meditasyon da yapıyoruz. Yani yapmayı sevdiğimiz şeyler açısından aynı çizgideyiz diyebiliriz. İkimiz de bitki bazlı bir diyetteyiz, o yüzden birlikte çok şey öğreniyoruz. Ve benim anlattığım ve onun bilmediği bazı şeyler oldu, tam tersi de.”

Fakat tüm önlemlere rağmen, aralarında takım patronu Wolff’ün Monako’da imkanı olmasına rağmen kendisini ziyaret etmeyi reddetmesi de olmak üzere, COVID-19 da Hamilton’un balonuna girmeyi başardı.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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