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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Aston Martin, Vettel'in uzun vadede takımda kalmasını istiyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in uzun vadede takımda kalmasını umuyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Aston Martin, Vettel'in uzun vadede takımda kalmasını istiyor
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Dört kez dünya şampiyonu Vettel, 2021 sezonu öncesinde Aston Martin'e katıldı ancak mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

Vettel, devam edip etmeyeceğine dair yaz arasında bir sonuca varacağını söylemiş ve geleceğiyle ilgili bir karar vermek için acele etmediğini belirtmişti.

Vettel'in geleceği, özellikle ön grup takımlar sürücü dizilimlerini belirlediği için, 2023 için sürücü pazarında önemli bir konu olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Kanada'da konuşan takım patronu Krack, Vettel'i Aston Martin'in uzun vadeli projesinin bir parçası olarak tutmak istediğini söyledi.

Krack, "Eğer devam etmek isterse, onun uzun süre boyunca kalmasını istediğimiz konusunda her zaman nettik."

"Konuşuyoruz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimize zaman sınırı koymadık. Elbette çok uzun süre belirsiz kalırsa problemler yaşayabiliriz ve o da bunun farkında."

"Fakat oldukça güvenilir görüşmeler yapıyoruz. Bu açıdan her şey iyi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, COVİD-19 nedeniyle sezonun ilk iki yarışını kaçırmasının ardından ilk puanını Imola'da aldı ve Azerbaycan'da altıncı olarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.

Vettel, Nisan ayında geleceğinin Aston Martin'in araçtaki zorluklara nasıl tepki verdiğine bağlı olacağını söylemişti ve takım, bir sonraki ay İspanya GP'de önemli bir güncelleme getirdi.

Araç konseptindeki bu değişiklik takıma daha geniş bir ayar aralığı verdi ve bunun sonucunda Vettel, Monako ve Azerbaycan'da arka arkaya puanlar aldı. Takım, önümüzdeki Britanya Grand Prix'si için daha fazla güncelleme getirmeyi planlıyor ve Krack, takımın daha fazla adım attığını Vettel'e göstermek istiyor.

Krack, "Biz aracı geliştirmek istediğimizi her zaman söylüyoruz ve Barselona ilk adımdı."

"Ona bir adım daha attığımızı göstermek istiyorum ve sonrasında konuşabiliriz. Belki de bunu yapma isteği biraz daha fazla olur." dedi.

Vettel'in ne yapmak isteyeceği konusunda hisleri sorulan Krack, şu cevabı verdi: "Hisleriniz hakkında konuşmamalısınız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz!"

"Burada yaptıklarımızı analiz ettik, Silverstone için çok çalıştık ve nerede olduğumuzu gördükten sonra konuşacağız."

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