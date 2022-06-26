Pirelli: "Dalgalanma sorunu, 13 inçlik lastiklerle daha kötü olurdu"

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Yeni nesil zemin etkili F1 araçlarının yüksek hızlarda zıplamasını kontrol etmek, bazı takımların başının ağrımasına neden oldu. Özellikle de Mercedes, W13 aracında dalgalanma sorunu ile baş etmek isterken büyük zorluklarla karşılaştı.

Yeni araçların aerodinamik yapıları, dalgalanma sorununa neden olsa da araçların sert bir şekilde ayarlanması da duruma yardımcı olmuyor.

Yeni 18 inçlik lastiklerin yanaklarının daha küçük olması da aracın sürüşünün biraz daha sert hissettirmesine neden oluyor. Ancak Pirelli, yeni 18 inçlik lastiklerin, dalgalanma sorununa herhangi bir katkıda bulunduğunu düşünmüyor.

Hatta Pirelli'nin F1 şefi Mario Isola'ya göre, geçen sezonki 13 inçlik lastiklerle bu sezon yarışılsaydı, lastik yanağındaki ekstra hareketlenmeden dolayı dalgalanma sorunu daha da kötü olurdu.

Motorsport.com'a konuşan Isola, "Bence bu konu 18 ya da 13 inçlik lastiklerle alakalı değil. Bu sorun ve etki, araçlardan geliyor."

"13 inçlik lastiklerin yanağı daha yüksekti, yani zıplama etkisi daha kötü bile olabilirdi. Çünkü 13 inçlik lastiklerin yanağı daha büyüktü ve bir nevi süspansiyon gibi çalışıyordu."

"Şimdi araçlar daha sertler ve bu, takımların bakması gereken bir sorun. Bence 18 inçlik lastikler, dalgalanmanın daha kötü olmasına neden olmuyor, muhtemelen tam tersi yaşanıyor. Yani yeni lastikler takımlara yardımcı oluyor." dedi.

Pirelli lastikleri Fotoğraf: Erik Junius

FIA, uzun vadede dalgalanma sorununun daha iyi yönetilmesi için takımlara yardımcı olmaya çalışıyor. 2023 için kural değişimine bile gidilebilir.

Kanada GP öncesinde yayımlanan ve tartışmalara yol açan bir teknik direktifte FIA, takımların dalgalanmayı daha iyi kontrol edebileceği yolları keşfetmek için istekli olduğunu söylemişti.

Bu durumu kontrol altına almak için taban kenarlarının yukarı kaldırılması, taban kenar kanatçıklarının tamamen kaldırılması gibi opsiyonlar da vardı.

F1 takımlarının mühendisleri, süspansiyon alanında daha çok opsiyonları bulunsaydı durumun daha iyi olabileceğine inanıyorlar. Bundan dolayı kütle amortisor (mass damper) sisteminin bile geri dönmesi göz önünde bulunduruluyor.