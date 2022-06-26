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Formula 1 / Britanya GP Son dakika

Pilotların basın toplantıları, yeniden perşembe günleri gerçekleştirilecek

FIA, medya aktiviteleriyle alakalı formatında yeniden değişime gitti ve eski formata dönüldü. Britanya Grand Prix'sinden itibaren, geçtiğimiz yıllarda görmeye alışık olduğumuz gibi pilotların basın toplantıları perşembe günü gerçekleştirilecek.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Pilotların basın toplantıları, yeniden perşembe günleri gerçekleştirilecek
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FIA, Silverstone'dan itibaren eski medya aktiviteleri formatına dönmeye karar verdi. Yani pilotların basın toplantıları, yeniden perşembe günü gerçekleştirilmeye başlayacak.

FIA'nın basın toplantısına 10 pilot katılacak ve bu 10 pilot, beş kişilik iki grup şeklinde basının sorularını yanıtlayacaklar. Böylelikle o gün 2 resmi basın toplantısı seansı olacak. 

FIA'nın basın toplantısına seçmediği diğer 10 pilot ise, kendilerini bir medya seansı için boşa çıkaracaklar. 

FIA, sezon başında yolculukların süresini kısaltmak adına hafta sonu planlarını 3 güne sığdırmak istemişti ve bundan dolayı da normalde perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantıları, cuma sabahına alınmıştı. Tüm pilotlar, her grubun 30 dakika boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladığı dört gruba ayrılmıştı. 

Fakat basın toplantılarının cuma sabahına alınması, medya mensuplarından negatif eleştiriler aldı. Bunun üzerine FIA, eski formata geri dönmeye karar verdi. Medya aktiviteleri yeniden perşembe günleri öğlen vakitlerinde gerçekleştirilecek. 

Pilotların basın toplantısı, kural gereği 1. antrenman seansından 23 saat önce başlamak zorunda. Britanya'da 1. antrenman seansı TSİ ile 15.00'te başlayacak. Bu da basın toplantısının perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirileceği anlamına geliyor. 

Basın toplantılarında 10 pilot yer alacak ve beşer kişilik iki grup olacak. O gün FIA tarafından basın toplantısına seçilmeyen diğer 10 pilot ise, takımları tarafından düzenlenecek medya seanslarına katılacaklar. 

Bu seanslar, muhtemelen takımların misafirhanelerinde gerçekleşecektir. 

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