Aston istemezse, Perez'in sıradaki durağı neresi olacak?

Sebastian Vettel'in 2021 için Racing Point takımından gelen teklifi değerlendirdiğini açıklamasının ardından Perez hakkında bu soru gündeme geldi.

Birkaç senaryo gerçek olabilir. Vettel, Aston Martin'e gitmeyi tercih etmeyebilir ya da bataryalarını yeniden şarj etmesi için 2022'yi bekleyebilir. Böylece Perez ve destekleyicilerinin alternatif bulmaları için bir seneleri daha olur.

Pek mümkün görünmese dahi Lance Stroll'ün yedek pilotluğa çekilerek ya da bir sene sonra takıma geri getirilme sözü verilip gridde başka bir takımda yarışması sağlanarak Vettel - Perez ikilisinin takımda olması sağlanabilir.

Perez ve sponsorlarının 2021'de Silverstone merkezli takımda kalmak istedikleri ortada ve bunun için çalışıyorlar. Ancak Lawrence Stroll gerekli tazminatı ödeyerek onun gitmesini isterse, o zaman Perez başka bir yerde kendisine koltuk bulmak zorunda kalacak.

Perez'in büyük bir yetenek olduğu ve her takıma katkı sağlayacağı konusunda şüphe yok. Ancak Meksikalı sürücü her nereye giderse, sponsorları da onunla beraber gidiyorlar. Bu açıdan onun mevcut bir anlaşmayı yenilemesi dahi kontrat maddeleri nedeniyle daha karmaşık oluyor.

Buna ek olarak gridde çok fazla seçenek bulunmuyor. Yine de Carlos Slim ve Telmex şirketinin desteği, ona iki takımda - Alfa Romeo ve Haas - doğrudan kapıların açılmasını sağlayabilir.

Perez'in 2011 ve 2012'de Ferrari programında yer aldığını birçoğunuz unutmuş olabilirsiniz. Çok ilginç bir tesadüf olacak ki, Telmex geçtiğimiz günlerde Ferrari Sürücü Akademisi ile yeniden bir anlaşma yaptı.

Bu anlaşma kapsamında Meksika ve Latin Amerika'dan genç yeteneklerin Ferrari sürücü programında yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu açıdan Slim ve Ferrari arasında halihazırda bir ilişki söz konusu ve Perez'in tekrar Ferrari bağlantılı bir takıma geçmesi imkansız değil. Bu açıdan Alfa Romeo ve Haas'ta Perez'e bir yer açılabilir.

Sergio Perez, BMW Sauber C31 Ferrari Photo by: Motorsport Images

En olası anlaşma Alfa Romeo olabilir. Perez, Hinwil merkezli takımı zaten tanıyor. Meksikalı sürücü 2011 ve 2012'de Sauber adına yarışmış ve iyi başarılar elde etmişti. Kimi Raikkonen gibi Perez'in de spordaki ilk dönemini geçirdiği takıma dönüş mümkün olabilir.

O dönemden bu yana takımın sahipleri ve yönetimi değişti ancak Telmex ve diğer Meksikalı sponsorların takımla anlaşma yapması ve bağlantının yenilenmesi zor olmaz. Zamanında Esteban Gutierrez'in de F3 ve GP2'de Art takımı adına yarıştığını, bu açıdan Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur'un zaten Slim ve Telmex ekibini iyi tanıdığı aşikar.

Peki Perez, Alfa Romeo'da kimin yerine geçer? Takımdaki koltuklardan birisi Ferrari'nin genç yeteneklerinden birisi için ayrılmış durumda. Şu anda o koltukta Antonio Giovinazzi yer alıyor ve Ferrari Sürücü Akademisi'nde o koltuğu almak isteyen birçok yetenekli isim bulunuyor. Bu durumda Perez'in Raikkonen'in yerine geçebileceği söylenebilir gibi görünüyor.

Bir diğer seçenek ise Haas ancak orası daha karmaşık gibi. Romain Grosjean'ın da geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi takımın Formula 1'deki geleceği şüphe altında.

Geçen sene Gene Haas, sürekli artan harcamalar ve sonuçlar açısından istediklerini alamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirmişti. Rich Energy fiyaskosu da takıma pahalıya mal oldu. Takım şu anda Ferrari SF1000'in sıkıntılı motoru ve vites kutusuyla değil aynı zamanda diğer kötü parçalarıyla eli kolu bağlı durumda. Alfa Romeo'ya göre işi daha zor.

Gene Haas tüm bu sebeplerden dolayı henüz Concorde anlaşmasını imzalamış değil. İmzalamazsa sene sonunda takımı kapatabilir.

Haas'ın alternatifleri arasında takımı satmak, yatırımcı bulmak ya da takımla ilgilenecek ve destekleyecek bir partner bulmak yer alıyor. Bu sayede Haas ismi altında devam etmek daha az stresli ve acılı olabilir.

Slim ve Telmex, bu teoride her alternatifin yerine geçebilir. Onların 2016'da Gutierrez'in yarışması sayesinde bağlantılı olduklarını unutmamak lazım. Ancak iki taraf arasında Gutierrez'in ayrılığı nedeniyle bir memnuniyetsizlik yaşanmıştı.

O dönemde yaşananlar geride bırakılırsa ve anlaşma yeniden kurulabilirse, Slim Haas için mükemmel kurtarıcı olabilir.

Takımın doğrudan satışı da mümkün ancak pek ihtimaller dahilinde değil. Slim, çok büyük bir kaynağa sahip olsa da yarışlar için akıllıca yatırımlar yapıyor ve her zaman iyi anlaşmalara imza atıyor. O, takım sahibi olduğunda yapılan harcamaların sınırsız olduğunu biliyor, bu yüzden bu işe giriş yapmıyor.

Ancak önümüzdeki süreçte bütçe sınırı gelmesi ve yeni kuralların devreye girecek olması düşünülürse, böyle bir yatırım için mükemmel bir zamanlama olabilir. Haas gibi takımlar için tünelin sonunda ışık görünüyor.

Tabii ki Haas'ın yapabilecekleri, Ferrari'nin güç ünitesinde yapacağı gelişmelere bağlı. Slim'in Perez'i hem Alfa Romeo, hem de Haas'a götürmesi konusunda Ferrari'nin göstereceği iyileşme önemli olacak.

Kevin Magnussen, Haas VF-20, battles with Sergio Perez, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Eğer kesin bir satış gerçekleşirse, Haas’ın “Escuderia Telmex F1” takımına dönüştüğünü ve Perez’in yanında bir Ferrari akademisi sürücüsünün yarışacağını görebiliriz. Haas şu ana kadar sürücülerini bağımsız şekilde seçtiği için bu, Ferrari için oldukça ilgi çekici olur.

Bu, Maranello ile Haas’ın teknik ilişkilerini daha da yakınlaştırabilir ve Red Bull-AlphaTauri arasındaki ilişki gibi Haas’ı da Ferrari’nin B takımı haline dönüştürebilir.

Ayrıca Williams da satışta ve Telmex’in benzer bir hamleyi, Mercedes’le bağlantıları bulunan Grove merkezli takımla da yapabileceği iddiaları var. Ancak George Russell ve Nicholas Latifi 2021’de de takımda kalacak ve yatırım anlamında alternatif bir rota sıkıntısı yok.

Perez’in sıkıntısı, Alfa ve Haas’ın, şu an bulunduğu yere göre bir adım geride olması. Her iki takım da 2020’ye iyi bir başlangıç yapamadı ve bunun sebeplerinden biri Ferrari’nin gerilemesi.

Perez için daha çekici olan seçenek ise Red Bull. Christian Horner ve Helmut Marko, sürücüleri Alex Albon’ı sonuna kadar desteklediklerini ve Vettel’in takıma gelme şansının olmadığını birçok kez söylemişlerdi. Ancak bununla beraber, bir değişiklik yapmayı düşünmeleri halinde Alman sürücünün Eylül-Ekim aylarında hâlâ uygun olmasını bekliyor olabilirler.

Eğer Vettel o zaman uygun olmazsa ve değişiklik yapmayı düşünürlerse, ikinci bir şans için Daniil Kvyat veya Pierre Gasly’i takıma yeniden çağıracaklar mı? Bu elbette mümkün, ancak eğer Red Bull kampının dışından birine bakarlarsa, 2021 için Perez mükemmel bir seçenek olabilir.

Meksikalı sürücü bir puan toplama makinesi, ki bu da Red Bull ve Honda’nın takımlar şampiyonasında savaşmaları için ihtiyaçları olan bir şey. Ve ayrıca, yarışlarda Mercedes’leri zorlamak için istikrarlı şekilde önlerde yer alan ikinci bir araca ihtiyaçları var.

Ve bunun bir de finansal tarafı var. Red Bull’un 2020 sonunda Aston Martin sponsorluğunu kaybedecek olması, araçta büyük bir boşluk olacağı anlamına geliyor ve Perez anlaşması, bu konuda onlara çekici gelebilir.

Asıl sıkıntı ise zamanlama. Takım, Albon’a iyi bir şans vermek istiyor. Ancak yarışlar hızlı şekilde art arda geliyor ve bir anda Eylül ayına kadar gelmiş olacağız. Ve Perez ve destekçileri ile bir anlaşma yapmak, anında gerçekleşecek bir şey değil. Ve o zamana kadar Perez, Haas veya Alfa ile görüşmeleri çok ilerletebilir. Yani, Marko ve Horner ne zaman tetiği çekecek ve görüşmeleri başlatacak?

Bu, çok ilginç bir senaryo. Ve eğer Stroll’ün, Perez’i serbest bırakması için 31 Temmuz olarak rapor edilen son tarih doğruysa bazı şeyler yakında başlayabilir…