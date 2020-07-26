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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Brezilya GP organizatörü, yarışın iptali nedeniyle kızgın!

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Brezilya GP organizatörü, yarışın iptali nedeniyle kızgın!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
26 Tem 2020 16:35

Brezilya GP organizatörü, Formula 1 Yönetimi'nin 2020 F1 yarışıyla ilgili iptal kararı almasını kabul etmediklerini, bunun hem kendilerini, hem de Sao Paulo'yu zor durumda bırakacağını söyledi.

F1, cuma günü yapmış olduğu açıklamada bu sene Amerika kıtasında yarış olmayacağını açıkladı. Yani bu Brezilya, Meksika, Amerika ve Kanada yarışlarının resmi olarak iptal edildiği manasına geliyor.

40 seneyi aşkın süredir Brezilya GP için çalışan Tamas Rohonyi, kendilerinin yarışın olmasını istediğini ve yarışın olmayacağını bu hafta aldıkları mektupta öğrendiklerini söyledi.

Gönderilen mektupta ülkedeki COVID-19 vaka sayılarının bu kararda etkili olduğu, 5 takımın Brezilya'ya seyahat etme konusunda endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Interlagos pisti, Liberty Media döneminde her zaman F1'le sıkıntılı bir ilişkiye sahip oldu. TV Globo'nun çekilmesinin ardından Brezilya GP organizatörleri eski anlaşma sayesinde 2018 ile 2020 yılları arasındaki yarışlara ücret ödemek zorunda kalmadı. Bu sene biten anlaşmadan sonra henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı.

Chase Carey'nin Interlagos'taki yarışı bırakıp Rio'da yeni bir yarış düzenlenmesini istediği biliniyor.

Rohonyi, 2020 F1 yarışının ancak zorunluluk halinde iptal edilebileceğini ve F1'in sunduğu gerekçelerin tam olarak buna uymadığını söyledi.

Rohoyni, "Öncelikle bu iptal kararı bizi şaşırtmadı ancak dürüst olmam gerekirse, iptalin arkasındaki gerekçeleri kabul edemeyiz. Brezilya'daki virüs artış oranından bahsediyorlar ancak Brezilya gibi bir ülkedeki vaka sayılarını Kaliforniya ve Florida gibi yerlerle kıyaslıyorlar."

"Ülke ve Sao Paulo için tüm verilere sahibiz.  Bu veriler, FIA Medikal Komisyonu'na kendi sağlık ofisimiz tarafından sunuldu. Rakamlar çok iyi. Aslında, Sao Paulo ve hatta Brezilya'nın rakamlarına bakarsanız ve İngiltere ile kıyaslarsanız, çok daha iyi olduğunu görebilirsiniz."

"Bu açıdan dün FOM'dan gelen iptal haberini okuduğumuzda, gerekçesini kabul etmedik.  Yarışı iptal etmek için bir gerekçe üretmiş gibi görünüyor." dedi.

Rohoyni, yarışın yapılması halinde güvenli bir yarış yapabileceklerinden emin olduklarını söyledi.

Rohoyni, "Sadece benim şirketime değil, şehir yönetimine danışsalardı ve 'Pardon ama gelirsek planınız ne olacak' diye sorsalardı, o zaman % 100 güvenli bir plan görebilirlerdi. Biz halihazırda zaten böyle bir plana sahibiz. Bu sayede Interlagos pisti geçen hafta yarışlara açıldı."

"Ve ayrıca FIA, oldukça karmaşık 10 sayfalık bir protokol bilgisi gönderdi. Yarışları bu şartlar altında nasıl yapabileceklerimizi açıkladılar. Bunu tabii ki takip edecektik." dedi.

Rohoyni ayrıca, takımların görüşlerinin bu kararda bağlayıcı olduğuna inanmıyor.

Rohoyni, "Gerçekten tuhaf olan şey, tüm yaklaşımlarının basit olması. 'Pandemi dönemindeyiz ve çok üzgünüz. Oraya gitmek istemiyoruz, oraya gidemeyiz' dediler. Bize sunulan gerekçelerden birisi, 5 takımın endişelerini dile getirmiş olması. Hiçbir F1 anlaşmasında, bir ülkeye gidip yarışma kararının takımlara sorulacağı belirtilmiyor."

"F1 organizasyon anlaşmalarında iki partinin anlaşmayı fesih edebilmesi için tek bir özel madde yer alıyor. Ve bunlardan hiç birisi o, 'zorunluluk' maddesini devreye sokmuyor. Bu konuda, şirketimin ve belediyenin ciddi kayıpları nedeniyle  yasal haklarımız konusunda danışmanlık hizmeti alıyoruz." dedi.

Rohoyni son olarak bu sene yarış yapılmamasının yasal sıkıntılar doğurabileceğini çünkü bu seneki yarışın gerçekleştirilebilmesi için pisti güncelleme çalışmaları kapsamında kamu kaynaklarının kullanıldığını ve bir daha Brezilya GP'ye ev sahipliği yapamayacak olmaları nedeniyle bu harcamaların telafi edilemeyebileceğini söyledi.

"Bizim özel durumumuz Mexico City'e çok benziyor. Biz de belediye pisti olarak çalışıyoruz. Onlarla sahip olduğumuz mevcut anlaşma kapsamında belediye, F1 standartlarını sağlama konusunda sorumlu olan taraf."

"Bu yüzden sadece bu sene, pisti güncelleme için 8 milyon dolar harcadılar. Tüm padok alanı kapatıldı ve insanların pek görmediği lağım suyu ve sağlık tesisleriyle alakalı ufak tefek birçok şey yapıldı."

"Devlet çalışanıysanız, kamu bütçesini böyle şeyler için kullanabilirsiniz. Ancak yaptığınız harcamaların gerekçesini kanıtlayamazsanız, kanunları ihlal ettiğiniz için soruşturma geçirebilirsiniz. Bu konuda hükümet bana, 'Yürütmen gereken bir anlaşman var. Bu yüzden onun için çalışsan iyi olur' dedi. Bunu yapabilirsen yapacağım ancak F1 bunu yapamayacağımızı söylediği için yapamayacaksam, o zaman bu benim hatam olmaz." 

"Ancak haklı olarak, onlar benim iyi arkadaşlarım olsa da, vali ve belediye başkanı bunu mahkemeye götüreceklerini söyleyebilirler." 

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Editör Adam Cooper

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