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Formula 1 / Son dakika

Haug: "Ferrari motorda yaptığı şeylerle Mercedes'i daha iyi olmaya itti"

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Haug: "Ferrari motorda yaptığı şeylerle Mercedes'i daha iyi olmaya itti"
Ekleyen:
, Editör
27 Tem 2020 08:10

Eski Mercedes motor sporları patronu Norbert Haug, Ferrari'nin motorda yaptığı şeylerle Mercedes'i daha iyi olmaya ittiğini söyledi.

Ferrari geçen yıl gridin açık ara en iyi motoruna sahipti ve İtalyan ekip, düzlüğün ön plana çıktığı pistlerde önemli sonuçlar aldı.

Fakat FIA'nın direktifleri sonrası Ferrari'nin motor performansı düştü ve bu yıl Mercedes, motor tarafında çok önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı.

Şu anda Ferrari ile Mercedes takımları arasında ciddi bir fark bulunuyor.

Norbert Haug'a göre Mercedes'in bu seviyeye gelmesinde Ferrari'nin geçen yılki performansının büyük bir rolü vardı.

Haug, “Son yıllarda Ferrari'nin, özellikle de geçen sezon çarpıcı bir avantaja sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak görünüşe bakılırsa maalesef araçla ve motorlarıyla bir şeyler yaptıkları için bu oldu. Yönetmeliklere uymayacak şekilde gücü arttırdılar."

"Mercedes araçları şimdi 0.9 ila 1 saniye daha hızlı gidebiliyor. Ferrari ise bir o kadar yavaşladı. Sonuç  olarak da ortaya 1.7-1.8 saniyelik bir fark çıktı. Takımlar tamamen farklı ligdeler."

"Ferrari'nin en güçlü motora sahip olduğu söyleniyordu ve bu, Mercedes'i çok ciddi şekilde kışkırttı. Eğer Mercedes'e doğru kırmızı bir bez sallarsanız, saldırmaya başlarlar. Olan şey bu. Bana öyle geliyor ki, tüm bunlar Mercedes'i daha güçlüsünü yapacak şekilde cesaretlendirdi. Takım daha da iyi olmaya çalıştı ve şimdi neredeyse kusursuz durumdalar."

"Ferrari ise zor zamanlar geçiriyor. Bazı yarışları bir kenara bırakırsak ve genel olarak bakarsak bence Mercedes'in üstünlüğü hiç bu kadar açık olmamıştı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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