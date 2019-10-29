Analiz: Verstappen incelemesi neden uzun sürdü?

Verstappen, Meksika'da pole pozisyonunu kazansa da sıralamaların ardından 3 sıra grid cezası aldı. Bu olay hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisiydi ve bunda, FIA Meksika GP yarış hakemlerinin cezayı geç vermeleri de etkili oldu.

Verstappen'in sarı bayrak ihlali ilk başta inceleme altına alınmamıştı. Verstappen'in sıralama sonrasındaki röportajlarda sarı bayrak altında yavaşlamadığını söylemesinin ardından olayın inceleneceği bilgisi geldi. Verstappen, sarı bayrakta yavaşlamadığını söylerken, muhtemelen sadece en hızlı turunun silinmesini bekliyordu ve öyle olsaydı, bir önceki turu da herkesin turundan hızlı olduğu için Red Bull pilotu yerini koruyacaktı.

Masi, yapılan incelemenin Verstappen'in yorumlarıyla alakasının olmadığını, inceleme sürecinde birçok şeyin dikkate alındığını, bu yüzden gecikme yaşandığını söyledi. Gecikmenin nedenlerinden birisi de, Valtteri Bottas'ın kazasında o virajdaki hakem kontrol sisteminin kablolarının zarar görmesiydi.

Masi, "Tek sarı, çift sarı, yeşil, beyaz, kaygan zemin için kırmızı ve sarı bayraklar, yani tüm bayraklar o noktadaki hakem operatör tarafından yönetiliyor. Her bir noktada panel var. Bir düğmeye basıyorlar ve aktif ediyorlar."

"Güvenlik aracı, kırmızı bayrak ve sanal güvenlik aracı ise yarış kontrol merkezinden yönetiliyor. Yani, aynı anda tüm noktalarda kontrol gerektiği zaman yarış kontrol bunu yapıyor."

"Valtteri'nin kazası o kadar şiddetliydi ki, o bölümdeki görevlinin düğmelere bastığı sistemin kabloları zarar gördü." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, crashes heavily at the end of Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Işıklı bayrak sistemi, aldığı hasar sonucu Verstappen'in direksiyonunda ya da zaman sisteminde otomatik olarak devreye girmediği için, hakemler Verstappen'e doğrudan ceza veremediler.

Masi, "Sarı ışık paneli devreye girseydi, yazılımda da devreye girecekti. Ancak araç duvara vurup kabloları kestiği için..." dedi.

Yani bu kaza sonucu elektronik sistem devre dışı kaldı ancak önemli olan şey, o bölgedeki hakemin klasik sarı bayrağı zamanında sallamış olması. O esnada çift sarı bayrak sallanmıyordu ancak yine de Verstappen'in hakemin salladığı bayrağa uyması gerekiyordu.

Masi, "O bölgedeki hakem hemen sarı bayrağı salladı. Çift sarı bayrak olabilirdi ancak yaşananlara ve o anki zaman aralığına bakarsak, bayrağı zamanında çıkarmayı başardılar, bu yüzden hızlarından dolayı haklarını vermeliyiz." dedi.

Masi, yarış kontrolün kırmızı bayrağı kullanması için yeterli zamanının olmadığını söyledi. Masi, "Kaza ile Max'in oraya gelişi arasındaki zaman aralığına bakarsanız, o kadar uzun bir süre değildi. Damalı bayrak çoktan sallanmıştı." dedi.

Masi, inceleme konusunda gecikmenin en önemli nedenlerinden birisinin de kaza sonrası yapılması gereken şeyler olduğunu söyledi. Sıralamalardan sonra Porsche Supercup serisi yarışı olacaktı, bu yüzden hasar gören TechPro bariyerlerin hemen tamir edilmesi gerekiyordu.

Masi, "Kazanın hemen ardından devreye girdik. Ancak o an olanlara baktığımızda, öncelikle Valtteri'nin sağlığından emin olmalıydık. Bu yüzden tıbbi aracı oraya gönderip iyi olduğunu görmek istedik."

"Ardından aracı oradan kaldırıp takıma geri götürmemiz gerekiyordu. Son olarak ise pisti sıradaki aktivite için hazırlamamız gerekiyordu. Bu yüzden, güvenlik delegesi olarak her şeyin yolunda olduğunu görmek için olay yerine gitmem gerekti." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 getting into the medical car after crashing in qualifying Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunların ardından hemen ofise dönüp ortadaki az veri üzerinde çalışmaya başladım. Valtteri'nin kazasından sonra oradan geçen 3 aracı izledim. Lewis, Sebastian ve Max'in geçişlerini yeniden inceledik."

"Bunu yaptıktan sonra video kanıtlarını ve verileri inceledik. Lewis'inki oldukça kolaydı çünkü sarı bayrak yoktu."

"O bölgedeki hakem çok hızlı bir şekilde davranıp hemen sarı bayrakları sallasa da, Lewis geçerken sarı bayrak yoktu. Ancak Sebastian ve Max geçerken sarı bayrak vardı. Sebastian net bir şekilde yavaşladı, Hamilton o sektörden geçerken sarı bayrak yoktu." dedi.

İlk başta olayın inceleme altına alındığının zaman ekranlarına yansımamasının başka bir nedeni daha vardı. Seans bittikten sonra genel ekranda F1 zaman ekranı kayboluyor ve sıradaki seans bilgisi ekrana yansıyor. Yani seans bittikten sonra Porsche Supercup bilgileri ekrana yansımış oldu.

Masi ve hakemlerin baktıkları şeylerden birisi, mini sektör zamanlarıydı. Verstappen, tam olarak kazanın gerçekleştiği noktada, en hızlı zamanı kaydetmedi. Bu ilk başta orada yavaşladığı düşüncesine neden oldu. Ancak veriler incelendiğinde, gaz oranını gösteren bölümde ayağını gazdan çekmediği anlaşıldı.

Masi, "Tüm resimlere bakarak, mini sektörleri, verileri, videoları inceleyerek yapbozu tamamladık. Tek parça bilgi yoktu. Her şeyde olduğu gibi derine iniyorsunuz. Yani Verstappen'in söylediği şeyler benim için önemsizdi çünkü o esnada zaten neler olduğunu inceliyorduk."

"Olayı hakemlere resmi olarak gönderene kadar, zaten olaya baktığımızı bildirmiştim. Verstappen'in konuyla alakalı yorumları daha sonra geldi." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari, Pole Sitter Max Verstappen, Red Bull Racing and Charles Leclerc, Ferrari in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Olayı daha da karmaşık hale getiren konulardan birisi de hakemlerin başka bir olayla meşgul olmalarıydı. Daniil Kvyat, pit alanında Daniel Ricciardo'nun önüne güvensiz çıkarıldığı için inceleme altındaydı ve bu olay sıralama bittikten 15 dk sonra incelenecekti. Yani hakemler ilk olarak bu konuyla ilgilenmek zorundaydı.

Masi, "Hakemler o esnada Toro Rosso ve Renault takımlarıyla pitten güvensiz çıkarılma nedeniyle görüşmenin ortasındaydı. Bu yüzden Red Bull'a resmi olarak görüşme çağrısı yapamadılar."

"O toplantı biter bitmez, görüşme mektubunu gönderdiler. Raporlanacak olay ortaya çıkar çıkmaz, hemen onları bilgilendirdim."

"Sıralamalarda olan olayları, ceza vermeden önce hemen sıralamaların ardından inceliyoruz. Yani genel uygulamamız bu şekilde. Şu ana kadar hep böyle oldu." dedi.

Verstappen gibi birçok isim, Red Bull pilotunun grid cezası almasındansa ilgili zaman turunun silinmesini bekliyordu. Bu konuya açıklık getiren Masi, "Hakemlerin elindeki rehbere göre bu konunun cezası 3 sıra. Uzun zamandır tek sarı bayrak için böyle ceza veriliyor. Çift sarı bayrak ihlalinde ise 5 sıra grid cezası veriliyor." dedi.

F1'in cezanın hemen verildiği farklı sporlara göre daha demode bir hakem sistemine mi sahip olduğunun sorulması üzerine Masi, "Bu diğer sporlara göre karmaşık bir spor. Olaylarla alakalı toplanan tüm verilere bakmanız ve onlara göre pilotun kural ihlali yapıp yapmadığını belirlemeniz gerekiyor."

"Biz bu sporun doğası gereği tüm verileri incelemeli ve ortaya çıkan verileri kurallardaki farklı maddelere göre yorumlamalıyız."

"Antika bir sistem diyemem. Sadece incelemede herkese mümkün olduğu kadar adil davranılıyor. O an, o esnada başka bir görüşme daha olduğu için talihsiz bir durum oldu. Ancak bu tür olaylar nadiren oluyor." dedi.