Analiz: Verstappen incelemesi neden uzun sürdü?

Verstappen, Meksika'da pole pozisyonunu kazansa da sıralamaların ardından 3 sıra grid cezası aldı. Bu olay hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisiydi ve bunda, FIA Meksika GP yarış hakemlerinin cezayı geç vermeleri de etkili oldu.

Verstappen'in sarı bayrak ihlali ilk başta inceleme altına alınmamıştı. Verstappen'in sıralama sonrasındaki röportajlarda sarı bayrak altında yavaşlamadığını söylemesinin ardından olayın inceleneceği bilgisi geldi. Verstappen, sarı bayrakta yavaşlamadığını söylerken, muhtemelen sadece en hızlı turunun silinmesini bekliyordu ve öyle olsaydı, bir önceki turu da herkesin turundan hızlı olduğu için Red Bull pilotu yerini koruyacaktı.

Masi, yapılan incelemenin Verstappen'in yorumlarıyla alakasının olmadığını, inceleme sürecinde birçok şeyin dikkate alındığını, bu yüzden gecikme yaşandığını söyledi. Gecikmenin nedenlerinden birisi de, Valtteri Bottas'ın kazasında o virajdaki hakem kontrol sisteminin kablolarının zarar görmesiydi.

Masi, "Tek sarı, çift sarı, yeşil, beyaz, kaygan zemin için kırmızı ve sarı bayraklar, yani tüm bayraklar o noktadaki hakem operatör tarafından yönetiliyor. Her bir noktada panel var. Bir düğmeye basıyorlar ve aktif ediyorlar."

"Güvenlik aracı, kırmızı bayrak ve sanal güvenlik aracı ise yarış kontrol merkezinden yönetiliyor. Yani, aynı anda tüm noktalarda kontrol gerektiği zaman yarış kontrol bunu yapıyor."

"Valtteri'nin kazası o kadar şiddetliydi ki, o bölümdeki görevlinin düğmelere bastığı sistemin kabloları zarar gördü." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, crashes heavily at the end of Qualifying

Işıklı bayrak sistemi, aldığı hasar sonucu Verstappen'in direksiyonunda ya da zaman sisteminde otomatik olarak devreye girmediği için, hakemler Verstappen'e doğrudan ceza veremediler.

Masi, "Sarı ışık paneli devreye girseydi, yazılımda da devreye girecekti. Ancak araç duvara vurup kabloları kestiği için..." dedi.

Yani bu kaza sonucu elektronik sistem devre dışı kaldı ancak önemli olan şey, o bölgedeki hakemin klasik sarı bayrağı zamanında sallamış olması. O esnada çift sarı bayrak sallanmıyordu ancak yine de Verstappen'in hakemin salladığı bayrağa uyması gerekiyordu.

Masi, "O bölgedeki hakem hemen sarı bayrağı salladı. Çift sarı bayrak olabilirdi ancak yaşananlara ve o anki zaman aralığına bakarsak, bayrağı zamanında çıkarmayı başardılar, bu yüzden hızlarından dolayı haklarını vermeliyiz." dedi.

Masi, yarış kontrolün kırmızı bayrağı kullanması için yeterli zamanının olmadığını söyledi. Masi, "Kaza ile Max'in oraya gelişi arasındaki zaman aralığına bakarsanız, o kadar uzun bir süre değildi. Damalı bayrak çoktan sallanmıştı." dedi.

Masi, inceleme konusunda gecikmenin en önemli nedenlerinden birisinin de kaza sonrası yapılması gereken şeyler olduğunu söyledi. Sıralamalardan sonra Porsche Supercup serisi yarışı olacaktı, bu yüzden hasar gören TechPro bariyerlerin hemen tamir edilmesi gerekiyordu.

Masi, "Kazanın hemen ardından devreye girdik. Ancak o an olanlara baktığımızda, öncelikle Valtteri'nin sağlığından emin olmalıydık. Bu yüzden tıbbi aracı oraya gönderip iyi olduğunu görmek istedik."

"Ardından aracı oradan kaldırıp takıma geri götürmemiz gerekiyordu. Son olarak ise pisti sıradaki aktivite için hazırlamamız gerekiyordu. Bu yüzden, güvenlik delegesi olarak her şeyin yolunda olduğunu görmek için olay yerine gitmem gerekti." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 getting into the medical car after crashing in qualifying

