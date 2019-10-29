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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Hamilton: "Verstappen'le mücadelede daha fazla boşluk bırakmak zorunda kalıyoruz"

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Hamilton: "Verstappen'le mücadelede daha fazla boşluk bırakmak zorunda kalıyoruz"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Eki 2019 12:38

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Red Bull pilotu Max Verstappen'le farklı yarıştıklarını söylerken; Hamilton, Verstappen'le mücadelede fazla boşluk bırakmazlarsa temasın çok büyük ihtimal olduğunu belirtti.

Hamilton ve Verstappen, Meksika GP'nin ilk turunda karşı karşıya geldiler. Hamilton, ilk virajda Verstappen tarafından genişten dönmek zorunda kalmasının ardından 2. virajda pozisyonunu korumaya çalışırken arkadan kaydı ve ufak temaslar sonucu her iki pilot pist dışına çıktı.

Bu olaydan 5 tur sonra Verstappen, stadyum bölgesinde bir noktada Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas'ın iç tarafına son anda daldı ancak bu olayda Bottas'ın ön kanadı, Verstappen'in sağ arka tekerleğine sürttü ve temas sonucu lastik patladı.

Bu olaylar nedeniyle Verstappen herhangi bir ceza almasa da basın toplantısında Verstappen'in sürüşü gündeme geldi.

Hamilton, "Evet, her pilot farklı yarışıyor. Bazı pilotlar zekice, bazı pilotlar çok akıllıca ve agresif, bazıları ise aptalca yarışıyor."

"Farklı insanlarla yarışarak deneyim kazandıkça, bazılarına daha fazla boşluk bırakmaya başlıyorsunuz. Bazılarında buna gerek olmuyor çünkü onlar çok saygılı oluyorlar."

"Ancak evet, Max'le mücadele ederken ona ekstra boşluk bırakmazsanız, çok büyük ihtimalle temas yaşıyorsunuz. Bu yüzden çoğu zaman o fazla boşluğu bırakıyorsunuz." 

"Ancak söylediğim gibi, bu yarıştaki mücadelede ona verebileceğim ekstra boşluğum yoktu. Ancak bunun kasıtlı olduğunu düşünmüyorum."

"O bu tür olayları mıknatıs gibi çekiyor ancak yine de aracımı bir arada tutup düzeltebildiğim için şanslıydım." dedi.

Vettel, "Tam olarak Hamilton'ın cevabını kopyala yapıştır yapıyorum. Dedikleri doğru." dedi.

Bottas, "13. viraja girerken benim yapabileceğim bir şey yoktu. Bir anda hiç yoktan yere oraya daldı. O esnada bir yere kaybolamazdım."

"Daldı ve temas yaşadık. Bu yüzden lastik patladı. Bu açıdan... evet, ondan kaçınamazdım. Bu yüzden o lastik patlamasını kendisi hak etti."

"Ancak bilmiyorum, her pilot farklı. Bazıları daha agresif, bazıları ise daha az."

"Hepsiyle çok yakın mücadele etmişliğim yok. Bu yüzden detaylı olarak herkes hakkında yorum yapamam." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 with puncture

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 with puncture

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jack Benyon

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