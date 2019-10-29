Hamilton: "Verstappen'le mücadelede daha fazla boşluk bırakmak zorunda kalıyoruz"

Hamilton ve Verstappen, Meksika GP'nin ilk turunda karşı karşıya geldiler. Hamilton, ilk virajda Verstappen tarafından genişten dönmek zorunda kalmasının ardından 2. virajda pozisyonunu korumaya çalışırken arkadan kaydı ve ufak temaslar sonucu her iki pilot pist dışına çıktı.

Bu olaydan 5 tur sonra Verstappen, stadyum bölgesinde bir noktada Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas'ın iç tarafına son anda daldı ancak bu olayda Bottas'ın ön kanadı, Verstappen'in sağ arka tekerleğine sürttü ve temas sonucu lastik patladı.

Bu olaylar nedeniyle Verstappen herhangi bir ceza almasa da basın toplantısında Verstappen'in sürüşü gündeme geldi.

Hamilton, "Evet, her pilot farklı yarışıyor. Bazı pilotlar zekice, bazı pilotlar çok akıllıca ve agresif, bazıları ise aptalca yarışıyor."

"Farklı insanlarla yarışarak deneyim kazandıkça, bazılarına daha fazla boşluk bırakmaya başlıyorsunuz. Bazılarında buna gerek olmuyor çünkü onlar çok saygılı oluyorlar."

"Ancak evet, Max'le mücadele ederken ona ekstra boşluk bırakmazsanız, çok büyük ihtimalle temas yaşıyorsunuz. Bu yüzden çoğu zaman o fazla boşluğu bırakıyorsunuz."

"Ancak söylediğim gibi, bu yarıştaki mücadelede ona verebileceğim ekstra boşluğum yoktu. Ancak bunun kasıtlı olduğunu düşünmüyorum."

"O bu tür olayları mıknatıs gibi çekiyor ancak yine de aracımı bir arada tutup düzeltebildiğim için şanslıydım." dedi.

Vettel, "Tam olarak Hamilton'ın cevabını kopyala yapıştır yapıyorum. Dedikleri doğru." dedi.

Bottas, "13. viraja girerken benim yapabileceğim bir şey yoktu. Bir anda hiç yoktan yere oraya daldı. O esnada bir yere kaybolamazdım."

"Daldı ve temas yaşadık. Bu yüzden lastik patladı. Bu açıdan... evet, ondan kaçınamazdım. Bu yüzden o lastik patlamasını kendisi hak etti."

"Ancak bilmiyorum, her pilot farklı. Bazıları daha agresif, bazıları ise daha az."

"Hepsiyle çok yakın mücadele etmişliğim yok. Bu yüzden detaylı olarak herkes hakkında yorum yapamam." dedi.