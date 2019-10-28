Meksika GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi
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Meksika GP hafta sonunun en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi.
Red Bull Racing, Meksika'nın Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yaptı.
Takım, Alex Albon'ın lastiklerini 1,93 saniyede değiştirirken, bu 2019'daki en hızlı üçüncü pit stop oldu.
Bu yılki en hızlı iki pit stop da Red Bull Racing'e ait.
Toplamda yarış boyunca 27 pit stop yapıldı.
En uzun pit stop, 21. turda Antonio Giovinazzi'nin yaptığı pit stoptu. İtalyan sürücü sağ arka lastikteki sorun yüzünden neredeyse 23 saniye boyunca pitte kaldı.
Meksika GP'deki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Derece
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|A. Albon
|1.93
|44
|25
|2. Red Bull
|A. Albon
|2.17
|14
|3. Renault
|D. Ricciardo
|2.31
|50
|18
|4. Ferrari
|C. Leclerc
|2.39
|15
|15
|5. Mercedes
|L. Hamilton
|2.40
|23
|12
|6. Toro Rosso
|D. Kvyat
|2.48
|44
|10
|7. McLaren
|C. Sainz
|2.51
|35
|8
|8. Mercedes
|V. Bottas
|2.57
|36
|6
|9. Racing Point
|S. Perez
|2.58
|20
|4
|10. Ferrari
|S. Vettel
|2.59
|37
|2
|11. McLaren
|C. Sainz
|2.66
|15
|12. Renault
|N. Hulkenberg
|2.74
|18
|1
|13. Toro Rosso
|D. Kvya
|2.75
|10
|14. Toro Rosso
|P. Gasly
|2.79
|9
|15. Williams
|R. Kubica
|2.79
|60
|16. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.82
|15
|17. Racing Point
|L. Stroll
|2.82
|37
|18. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.93
|52
|19. Toro Rosso
|P. Gasly
|2.94
|49
|20. Haas
|K. Magnussen
|3.06
|28
|21. Williams
|G. Russell
|3.23
|22
|22. McLaren
|L. Norris
|3,36
|12
|23. Red Bull
|M. Verstappen
|4.09
|5
|24. Haas
|R. Grosjean
|4.34
|37
|25. Williams
|R. Kubica
|4.80
|21
|26. Ferrari
|C. Leclerc
|6.20
|43
|27. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|22.64
|21
En hızlı pit stop şampiyonasında bitime üç yarış kala Red Bull 411 puanla ilk sırada yer alıyor.
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|411
|2. Williams
|384
|3. Ferrari
|279
|4. Mercedes
|227
|5. McLaren
|198
|6. Toro Rosso
|108
|7. Renault
|80
|8. Alfa Romeo
|49
|9. Haas
|47
|10. Racing Point
|35
Sezonun en hızlı 10 pit stopu ise Red Bull ve Williams'a ait.
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Derece
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Almanya
|1.88
|2. Red Bull
|P. Gasly
|Büyük Britanya
|1.91
|3. Red Bull
|A. Albon
|Meksika
|1.93
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|Büyük Britanya
|1.96
|5. Williams
|R. Kubica
|Fransa
|1.97
|6. Williams
|R. Kubica
|Almanya
|1.99
|7. Williams
|R. Kubica
|Kanada
|2.00
|8. Williams
|R. Kubica
|Avusturya
|2.02
|9. Williams
|G. Russell
|Belçika
|2.02
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|Almanya
|2.04
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Editör
|Kemal Şengül
Meksika GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi
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