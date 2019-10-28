Meksika GP'nin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi

Red Bull Racing, Meksika'nın Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yaptı.

Takım, Alex Albon'ın lastiklerini 1,93 saniyede değiştirirken, bu 2019'daki en hızlı üçüncü pit stop oldu.

Bu yılki en hızlı iki pit stop da Red Bull Racing'e ait.

Toplamda yarış boyunca 27 pit stop yapıldı.

En uzun pit stop, 21. turda Antonio Giovinazzi'nin yaptığı pit stoptu. İtalyan sürücü sağ arka lastikteki sorun yüzünden neredeyse 23 saniye boyunca pitte kaldı.

Meksika GP'deki pit stoplar:

Takım Pilot Derece Tur Puan 1. Red Bull A. Albon 1.93 44 25 2. Red Bull A. Albon 2.17 14 3. Renault D. Ricciardo 2.31 50 18 4. Ferrari C. Leclerc 2.39 15 15 5. Mercedes L. Hamilton 2.40 23 12 6. Toro Rosso D. Kvyat 2.48 44 10 7. McLaren C. Sainz 2.51 35 8 8. Mercedes V. Bottas 2.57 36 6 9. Racing Point S. Perez 2.58 20 4 10. Ferrari S. Vettel 2.59 37 2 11. McLaren C. Sainz 2.66 15 12. Renault N. Hulkenberg 2.74 18 1 13. Toro Rosso D. Kvya 2.75 10 14. Toro Rosso P. Gasly 2.79 9 15. Williams R. Kubica 2.79 60 16. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.82 15 17. Racing Point L. Stroll 2.82 37 18. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.93 52 19. Toro Rosso P. Gasly 2.94 49 20. Haas K. Magnussen 3.06 28 21. Williams G. Russell 3.23 22 22. McLaren L. Norris 3,36 12 23. Red Bull M. Verstappen 4.09 5 24. Haas R. Grosjean 4.34 37 25. Williams R. Kubica 4.80 21 26. Ferrari C. Leclerc 6.20 43 27. Alfa Romeo A. Giovinazzi 22.64 21

En hızlı pit stop şampiyonasında bitime üç yarış kala Red Bull 411 puanla ilk sırada yer alıyor.

Takım Puan 1. Red Bull 411 2. Williams 384 3. Ferrari 279 4. Mercedes 227 5. McLaren 198 6. Toro Rosso 108 7. Renault 80 8. Alfa Romeo 49 9. Haas 47 10. Racing Point 35

Sezonun en hızlı 10 pit stopu ise Red Bull ve Williams'a ait.