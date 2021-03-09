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Formula 1 / Alpine lansmanı / Son dakika

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

Ekleyen:
, Editör

Alpine yönetici direktörü Marcin Budkowski, Ferrari'nin dominant günlerinde geçirdiği deneyimi, şu anda bulunduğu takımının yönetiminde kullandığını ve o günlerden örnek aldıklarını söyledi.

Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

Formula 1 2021 sezonu itibariyle Alpine, ana şirket olan Renault'dan takımı aldı ve Fernando Alonso'nun geri dönüşünün yanında yeni yönetim yapısı getirilmesi ile beraber takım, yeni bir momentum kazanmak istiyor.

Budkowski, takımın yönetim görevlerini yeni Alpine yarış direktörü Davide Brivio ile paylaşacak, ancak Budkowski aynı zamanda geçmişte, Ferrari'nin Formula 1'i Michael Schumacher ile domine ettiği dönemde, Scuderia'da bir mühendis olarak görev alıyordu.

Bu nedenle Budkowski, her ne kadar şu anda farklı bir rolde olsa da, Maranello'da elde ettiği bilgileri Alpine'de de kullanmak istiyor.

GPFans ile Ferrari dönemi hakkında konuşan Budkowski şunları söyledi: "O zaman tamamen farklı bir dönemdi. Kariyerimde çok şanslı olduğum bir dönemdeydim."

"O zamanlar sadece bir mühendistim, aracın gelişimine katkı sağlıyordum. Şu anda ise yönetici konumundayım ve aracın kendi performansına katkıda bulunmak yerine organizasyonun performansına katkıda bulunuyorum."

"Ancak çok başarılı bir organizasyonun parçası olmak, sporun bir parçasını önemli şekilde domine eden bir takımın parçası olmak, sizin her zaman hatırlayacağınız bir şeydir."

 

"Doğru yaptığınız bazı şeyleri hatırlıyorsunuz ve bu da kesinlikle yönetici olarak aldığım rolde, takımı, o zaman içerisinde bulunduğum takım kadar güçlü yapmam konusunda bana yardımcı olabilir."

"Kariyerime Alain Prost ile Prost Grand Prix'de başladım, ki kendisi de şu anda takımımızın özel danışmanı. Jean Todt ve Ross Brawn yönetiminde Rory Bryne ve Michael Schumacher gibi özel isimlerin de yer aldığı Ferrari döneminin bir parçası olmakta inanılmaz şanslıydım. Bazı isimler bu sporun hâlâ çok önemli isimleri arasında yer alıyorlar."

"Mattia Binotto ve James Allison da oradaydı, o dönemde benim takım arkadaşlarım olmuşlardı. Ancak tamamen farklı bir rolde yer alıyorduk."

Formula 1'in modern dünyasında Alpine ve grubun geri kalanının yakalamaya çalıştığı takım Mercedes oldu. Alman üretici son yedi sezonun tamamında, hem sürücüler hem de markalar şampiyonluklarını alarak, çifte dünya şampiyonu oldu ve Ferrari'nin 1999-2004 arasında aldığı beş sürücü şampiyonluğu ve altı markalar şampiyonluğu rekorunu kırdılar.

Budkowski de, Ferrari'nin 2002-04 dönemi arasında son üç çifte dünya şampiyonluğunu aldığı dönemde, İtalyan takımın bir parçası olarak yer aldı.

Kaynak: planetf1.com

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Alpine lansmanı
Pilotlar Esteban Ocon , Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Efe Kahya

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