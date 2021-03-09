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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

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, Editör

Charles Leclerc, COVID-19'u tamamen atlattıktan sonra yeni F1 sezonu için Ferrari’yle hazırlanırken daha önce hiç harcamadığı kadar zaman harcamış.

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

Leclerc Ocak ayında, Dubai’ye yaptığı yolculuk sonrasında COVID-19 testinden pozitif sonuç verdiğini açıklamasının ardından, ay sonuna kadar virüsü atlatıp 2018 aracıyla yapılan testlere yetişmişti.

Monakolu sürücü, etkileyici bir 2020 sezonu geçirdikten sonra Ferrari’yle 3. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Leclerc, 2020 sezonunda 2 kez podyum görmüş ve takım arkadaşı Sebastian Vettel’in sezon sonunda topladığı puanların neredeyse 3 katı kadar puan toplamıştı.

Fakat Leclerc yine de yeni sezon öncesinde gelişme gösterilebilecek bir çok alan olduğunu söylemiş ve sezon arasında bu alanlar üstünde çalışmak üzere Ferrari’yle Maranello’da bir hayli zaman geçirmişti.

Leclerc, “Daha önce sezon öncesinde Ferrari’yle hiç bu kadar zaman geçirdiğimi hatırlamıyorum.”

“Eski araçla da birçok test yaptık, bu yüzden çok hazır hissediyorum. Geçmiştekine benzer bir şekilde çalışıyorum, önceki seneye ait zayıf noktalarım üstünde çalışıyorum.”

“Lastik yönetiminin halen üstünde çalışmam gereken bir konu olduğu kanaatindeyim. Geçen sene çok ilerleme kaydettim ve bu sene bir adım daha atmayı umuyorum.”

“Basitçe bunu yaptım, geçmiş yarışlara bakarak; takım olarak, kendim olarak, araç bakımından neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamaya çalışıp özellikle lastik yönetimini geliştirmeye çalıştık.” dedi.

Leclerc Ocak ayında 2018 aracı SF71H’ı sürmenin yanı sıra, geçtiğimiz ay Pirelli lastik testinde yer aldı ve 2019 deney aracını, 2022’de kullanılacak 18 inç lastiklerin geliştirilmesi için kullandı.

Leclerc, Ferrari’nin yeni aracı olan SF21’le ilk uzun sürüşüne, sezonun tam 2 hafta öncesinde, bu hafta Bahreyn’deki sezon öncesi testleri başladığında çıkacak.

Leclerc, pandeminin başından itibaren COVID-19'a yakalanan 6 sürücüden biri. Bazı pilotlar virüsü ağır geçirirken bazıları kolayca atlatabildi.

Geçtiğimiz hafta Lance Stroll, Eifel GP öncesinde yakalandığı COVID-19'un sezonu üstündeki etkisini “hafife aldığını” ve virüsü tamamen atlatmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fakat Leclerc, yeni sezon öncesinde, eski formunu koruduğundan emin olmak adına spesifik testlerden geçtiğini söyledi ve virüsü tamamen atlattığı konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Leclerc, “Tamamen atlattım. Şanslıyım ki beni çok kötü etkilemedi, o yüzden tamamen iyi hissediyorum.”

“COVID sonrasında her şeyin normale dönüp dönmediğini görmek adına bazı fiziksel testlerden geçtim ve her şey eski haline dönmüştü.”

“Yani o konuda iyi durumdayım.” dedi.

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Alpine, Ferrari'nin dominant günlerini kendine örnek alıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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