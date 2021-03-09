Marko: "Red Bull ve Volkswagen arasında 'hiçbir şey kesinleştirilmedi'"

Olası işbirlikleri hakkında konuşmayı sevmediğini söyleyen Marko, gerekçe olarak “Red Bull’un geçmişte halihazırda birçok markayla konuşmuş olmasını” gösterdi.

Sunucu, Porsche ve Red Bull’un görüşmeleri sürdürdüğü yönündeki spekülasyonların doğruluğunu sorduğunda ise Marko cevap olarak, “Konuşmaya devam ediyoruz, fakat henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı.” dedi.

O halde bu seçeneğin göz ardı edilebileceği söylendiğinde ise Marko, gizemli havasını koruyarak yeniden: “Hiçbir şey kararlaştırılmadı.” dedi.

Eğer Volkswagen Grubu, 2025 itibariyle F1 gridine; Audi, Lamborghini ya da Porsche markalarından birini göndermek isterse, böyle bir ortaklıkta bulunulması, dışarıdan bakıldığında mantıklı görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde BBC’nin yayınladığı bir rapora göre geleneksel İngiliz takımları McLaren ve Williams’ın Red Bull’la birlikte bu ortaklıkta yer alabileceği söyleniyordu.

Fakat her ne kadar eski Volkswagen sportif direktörü Jost Capito Williams’ın başına geçmiş olsa da, bu ortaklıkta Williams’ın yer alması pek olası görünmüyor. McLaren durumunda ise, böyle bir ortaklığın gerçekleşmesi içim, Volkswagen’in McLaren’ın hissedarlarından biri olan Bahreyn Kraliyet Ailesi’yle bir anlaşmaya varması gerekir.

Endüstrinin içindeki isimlere göre ise, 3 Avusturyalının (Red Bull CEO’su Dietrcih Mateschitz, motor sporları danışmanı Helmut Marko ve Volkswagen Grubu’nun motor sporları şefi Fritz Enzinger) bir masaya oturup, geleceklerini nasıl şekillendireceklerini konuşması daha olası görünüyor.

Özellikle Red Bull, Honda motorlarıyla devam etmek adına yeni güç ünitesi şirketi Red Bull Powertrains’i kurduktan ve bunun sonucu olarak şirket içinde yeniden yapılanmaya gittikten sonra bu işbirliğinin yapılabilmesi daha olası görünüyor.

Ve bu bağlamda; kendi kampüsünde hem şasisini hem de motorunu üreten bir Formula 1 takımıyla çalışmak, potansiyel bir fabrika ortağı için çok heyecan verici bir işbirliği olarak görülebilir.

Fakat bu gerçekleşmeden önce, henüz atılması gereken çok adım var.

Şu anda bu kararın verilebilmesi; Formula 1’e, FIA’ya ve mevcut güç ünitesi üreticilerine bağlı. Son 6 yılda 3. defa F1’e girmeye çalışan Volkswagen Grubu’nun markalarından birinin F1 gridinde yer alabilmesi için, 2025 regülasyonlarıyla oluşturulacak çerçeve, Alman otomotiv devine cazip gelmeli.

Marko’ya göre, öncelikle Red Bull; kendi Güç Ünitesi Departmanı’nı kurarak kendi kendine yeten bir takım haline dönüştü: “Elimizdeki ekipmanlarla, 2022 itibariyle sadece motorlarımızın bakımını yapabilmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi motorumuzu geliştirecek teknik altyapıya da sahip olmuş olacağız.”

Marko, 2025 regülasyonlarıyla Formula 1 motorunun “çok daha basit ve aynı zamanda daha düşük maliyetli” olacağını ve bunun Volkswagen Grubu için önemli 2 konu olduğunu düşünüyor.

Buna ek olarak Volkswagen Grubu‘nun ekolojik sürdürülebilirlik kapsamında e-yakıtlar, e-turbo, şirket ve operasyon küçültmeleri gibi noktalara da önem verdiği biliniyor.

Honda çekilme kararı aldıktan sonra Ferrari, Mercedes ya da Renault’nun bir müşteri takımı olma ihtimali ise, Marko’ya göre hiç düşünülmemiş.

Marko, "Bunun Red Bull ruhunu temsil etmediği konusunda hepimiz aynı kanıya varmıştık." diyerek sözlerini tamamladı.