Alonso: ''Startta şanssızdık''

Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, İspanyol pilot ve Sebastian Vettel Macaristan Grand Prix'sine sırasıyla sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralardan başladılar.

Ancak birinci virajda yaşanan olayları Ocon ve Vettel iyi değerlendirip birinci ve ikinci sıralara yerleşirlerken, Alonso bu fırsatı çok iyi değerlendiremedi ve biraz daha gerilerde kaldı.

Yarıştan sonra konuşan İspanyol pilot startta şanssız olduklarından ve aslında galibiyeti de alabileceğinden bahsetti.

''Startta çok şanssızdık. Esteban'ın veya Sebastian'ın bitirdiği pozisyonlarda bitirebilirdim çünkü üçümüz sekiz, dokuz ve onuncu olarak yarışa başladık. Sonrasında birinci virajda dışarıdan giderken bir şeyler yanlış gitti ve pozisyon kaybettik.''

''Hiç şüphesiz, ilk beş benim bu sezon aldığım en iyi sonuçtu ve beklenmeyen bir galibiyet de takımın en iyi sonucuydu. Başka yarışlarda kötü şansa yenik düşmüştük ve bugün Esteban'la birlikte şans bizimleydi. Umarım bu galibiyet Alpine'in alacağı nice galibiyetlerden biridir. Aynı şekilde Esteban'ın da. İlk galibiyetinizi hiçbir zaman unutmazsınız, o günü hiçbir zaman unutmazsınız. Bugün Esteban keyfini çıkarmalı ve her saniyesini yaşamalı çünkü bu günü her zaman hatırlayacak.''

İspanyol pilotun Lewis Hamilton'a yaptığı savunmanın 2005'teki Imola yarışına benzeyip benzemediği sorulan Alonso, ''Hayır. O zamanlar Schumacher 0.3-0.4 saniye daha hızlıydı. Hamilton'ın aracı yaklaşık 1.5 saniye daha hızlıydı ve bir saniye de lastik avantajı vardı yani benden 2.5 saniye daha hızlıydı.'' dedi.

Alonso aynı zamanda Hamilton'ı arkasında tuttuğu her tur takımın galibiyete yaklaştığını da ekledi.

''Son iki üç virajda hep aynı hataları yaptı ve beni geçemedi. Son viraja ne zaman normal şekilde girip beni geçeceğini merak ediyordum ki bunu Carlos'a yaptı.''

''Son virajı normal şekilde aldı ve onu ilk turunda geçti. Onu arkamda tutamayacağımı biliyordum ancak aynı zamanda, onu arkamda tuttuğum her tur galibiyete daha da yaklaştığımızı biliyordum.''

Son olarak da birinci virajda Lando Norris'in aracına çarpan Valtteri Bottas'la ilgili ne düşündülüğü sorulan Alonso, ''Evet, bazıları bugün takım çalışması yaptı!'' şeklinde gülerek cevap verdi.