Resmi: Gasly, engelleme gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı

Pierre Gasly, Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Q1'in son anlarında yavaş ilerlerken Stroll'ün önünde kaldı.

Seansın ardından olayı inceleyen hakemler, Fransız pilotun Stroll'ü engellediğine karar verdi.

Q1'de takım arkadaşı Fernando Alonso'dan daha hızlı tur atmasına rağmen 21. sırada elenen Stroll, hızlı turundayken Gasly'nin yarış çizgisi üzerinde düşük hızda ilerlemesi nedeniyle ideal çizgiden çıkmak zorunda kaldı.

Bu kararın ardından sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Gasly, pazar günkü Britanya Grand Prix'sine 15. cepten başlayacak.

Böylece Nico Hülkenberg, Oliver Bearman ve Carlos Sainz gridde birer sıra yükselmiş oldu.

Hakemlerin yayımladığı kararda şu ifadelere yer verildi: "Hakemler, 10 numaralı aracın pilotu Pierre Gasly'yi, takım temsilcilerini dinledi ve video görüntülerini, telemetri verilerini, takım telsizi kayıtlarını ile araç içi kamera görüntülerini inceledi."

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Stroll, Q1 sırasında zaman turundaydı. Gasly ise soğutma turundaydı ve 15. viraja yaklaşırken yarış çizgisi üzerinde düşük hızda kaldı. Bu nedenle Stroll, onu geçebilmek için yarış çizgisinin dışına çıkmak zorunda kaldı."

Gasly, olay sırasında telsizinin çalışmadığını ve bu nedenle takımdan herhangi bir uyarı alamadığını belirtti. Fransız pilot ayrıca, önündeki Andrea Kimi Antonelli'nin zaman turunda olmadığını düşündüğü için arkasında kalacağını varsaydığını ifade etti.

Alpine temsilcileri de Formula One Management (FOM) ekipmanındaki teknik arıza nedeniyle Gasly'ye telsiz uyarısı iletilemediğini dile getirdi. FIA, FOM'un da bu teknik sorunu doğruladığını açıkladı. Hakemler, yaşananların talihsiz bir durum olduğunu kabul ettiklerini belirtti.

Ancak hakemler, telsiz uyarısının olmamasının pilotun diğer araçları engellememe sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kararda şu değerlendirmeye yer verildi: "Gasly yarış çizgisi üzerinde düşük hızda kalmaya devam etmiştir. İncelenen veriler, pilotun direksiyon ekranı da dahil olmak üzere Stroll'ün zaman turunda kendisine yaklaştığını anlayabilecek bilgilere sahip olduğunu göstermektedir."

"Bu nedenle hakemler, Gasly'nin Stroll'ü gereksiz şekilde engellediğine karar vermiş ve standart ceza olan üç sıra grid cezasını uygulamıştır."