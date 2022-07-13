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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Seidl, Norris'in pist limitleri cezasından 'oldukça mutlu'

Andreas Seidl, Lando Norris'in Avusturya Grand Prix'sinde hakemlerin tutarlılığı sayesinde pist limitlerini aşmasından dolayı ceza almasından 'oldukça mutluydu'.

Betim Aker
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Seidl, Norris'in pist limitleri cezasından 'oldukça mutlu'
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Avusturya Grand Prix'si boyunca tam 43 tur silindi ve bazı sürücüler ise birçok ihlalden dolayı zaman cezası aldı.

Günü yedinci sırada tamamlayan Norris de bu sürücülerden biriydi.

Yaptıkları hata yüzünden zaten zaman kaybı yaşadıkları için pist limitlerinin  ''biraz salakça'' olduğunu söyleyen Norris cezadan mutlu olmasa da, Seidl hakemleri tebrik etti.

GPFans tarafından alıntılanan McLaren takım patronu şu ifadeleri kullandı: ''Pist limitleri konusunda tüm takımlar ve sürücüler tutarlılık istiyor veya istiyordu.''

''Günün sonunda, çok siyah ve beyaz kurallarımız var ve pistin her yerinde pist içinde kalmalısınız, bu da beyaz çizgiler içinde kalmanız gerektiği anlamına geliyor.''

''Dürüst olmak gerekirse ceza almış olsak bile, oldukça mutluyum çünkü bu durum, insanlar için anlaması daha kolay.''

Norris pist limitlerini dört durumda geçti ve ilk üç seferinde aldığı uyarıların ardından dördüncüde ceza aldı.

Hakemler sıralama turları, sprint yarışı ve Grand Prix boyunca pist limitleri konusunda çok  katıydı ve bu nedenle Sergio Perez sıralama seansında dördüncülükten 13. sıraya düştü.

Red Bull sürücüsü ikinci bölümde çizgilerin dışında sürdüğü düşünülüyordu ve hakemler bunu sonrasında belirtti.

Perez'in silinen ikinci bölüm tur süresi aynı zamanda üçüncü turdaki süresini de silmiş oldu.

Seidl'ın ise bu durumla ilgili bir problemi yoktu.

Seidl, ''Seansın gidişatı boyunca, üzerinizde baskıyla birlikte ve yarış direktörünün ilgilenmesi gereken başka şeyleri de hesaba kattığınızda, yaşanan bazı şeyleri hemen görmüyorsunuz ve bir karar verdiğinizden emin olmak istiyorsunuz.''

''Yani bazı zamanlarda bu kararların yarıştan veya sıralamadan sonra belirleneceğini kabullenmek zorundayız, ki burada yaşanan da buydu.''

''Bu açıdan bakınca, benim için bir problem yok.''

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