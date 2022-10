Brawn GP mühendisleri, başlangıçta 2009’daki performans seviyelerine inanamamış

Haberi dinle

2008 yılında Honda GP’nin spordan çekilme kararı almasının ardından, Brawn GP BGP 001 aracı zor koşullarda yapıldı.

Şu anki Formula 1 Motor Sporları Yöneticisi Ross Brawn ve Nick Fry, o dönemde takımı kurtarmak için bir adım attılar ve 2009 aracında Mercedes motoru kullanmak için anlaşma imzaladılar. Ancak 2008'in ardından, FIA'nın yere basma gücünü azaltmaya yönelik girişimlerine rağmen, kurallardaki bir boşluğu değerlendirerek "çift katmanlı difüzör" sistemini tasarlayan Ross Brawn'ın ekibi, sezona rüya gibi başladı.

Şu anda Mercedes’de pist üstü mühendis şefliği yapan Andrew Shovlin, 2009 yılını o sezonun şampiyonu olacak Jenson Button’ın yarış mühendisi olarak geçirmişti.

Shovlin, o dönemi şu sözlerle hatırladı: ‘’Düzgün bir araç olacağını biliyorduk çünkü araca çok emek harcadık ve aracı hazırlamaya çok erken başladık.’’

‘’Bir önceki yıl Hockenheim’da, sezonun ortalarıydı ve bu noktada ‘Tamam, 2008’i unutup, 2009’daki yeni kurallara odaklanacağız’ dedik.’’

‘’Fakat gerçekten aracın ne kadar hızlı olabileceğini herkesin katıldığı ancak bizim katılmadığımız Portimao testlerinde anladık. [2008 model] Bir Toro Rosso vardı. En hızlı araç oydu ve herkesten 2 saniye daha hızlıydı. 2009 araçları daha yavaş olduğundan bu 2008 model Toro Rosso daha hızlıydı. Biz ise performansımızı geri kazanmıştık ve aracımızın en az o Toro Rosso kadar hızlı olacağını düşünüyorduk.’’

‘’Sonrasında, ‘Yani bu, bizim aracımızın herkesten iki saniye hızlı olduğu anlamına geliyor’ diye düşündük. Sonrasında ise hesaplamaları yanlış yapmış olabileceğimizi düşündük. Ancak Barselona’da aracı çalıştırdığımızda ‘Aman tanrım, çok hızlı görünüyor’ diye düşündük.’’

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Brawn GP sezona fırtına gibi başladı. Takım, yılın açılış yarışı ve katıldıkları ilk Formula 1 yarışı olan Avusturalya Grand Prix’sinde duble yaptı. İngiliz takım o yıl hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğunu kazandı. Ancak Ron Meadows’a göre, kıt kanaat geçinerek şampiyonluğa ulaştıkları bir sezon geçirmişler.

Hatta takım, serbest çalışan pit stop mekanikerleri dahi kullanmış.

Konu hakkında konuşan Meadows, ‘’Melbourne’daki yarışta 1-2 bitirdik ve kesinlikle bunu hak etmiyorduk. Çünkü, birinci ve dördüncüydük ve şoke edici iki pit stop yaşadık. Ancak Seb ve Kubica, yarışın bitimine turlar kala çarpıştılar.’’

‘’Bizim sorunumuz yakıt ikmaliydi. Bir önceki yıl yakıt ikmalini yapan adamımız takımdan ayrılmıştı. Onu tutmak istedik ancak ayrılıp, tesisatçı olmak istediğini söyledi.’’

‘’Sonrasında Melbourne’a katıldık ve bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini fark ettik. Onu aradım ve hafta sonu bize katıldı. Cumartesi gecesi bir günlük ücretini alabilmek adına yakıt ikmali yapmak için gelir, sonra yarıştan hemen sonra, iki hafta boyunca tesisat işini dönmek için eve gider ve sonra tekrar gelirdi.” dedi.

2009 yılında takımın strateji şefliğini yapan Vowles de, Beyond The Grid podcastinde şunları ekledi: ‘’O yıl, dürüst olmak gerekirse bir yaşam dolusu anı biriktirdim. Her yarışta bir şey yaşandı. Her yarış çok özel hatıralar yarattı ve bunlar bizimle sonsuza kadar yaşayacak. Bu hisler çok özel.’’

Rubens Barrichello, Brawn GP, Ross Brawn Takım Patronu, Brawn GP ve Jenson Button, Brawn GP Fotoğraf: XPB Images