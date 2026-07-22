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Formula 1

Mekies: "Çok iyi pilotlardan Red Bull koltuğu için telefon alıyoruz"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Formula 1 pilot piyasasında görüşmelerin tek taraflı olmadığını belirterek, birçok üst düzey pilotun da Red Bull koltuğu için takımla iletişime geçtiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Erik Junius

Laurent Mekies, Formula 1'de pilot piyasasının hareketlenmeye başladığı bir dönemde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fransız yönetici, Max Verstappen'in geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken, birçok başarılı pilotun da Milton Keynes merkezli takımla temasa geçtiğini ifade etti.

2027 sezonu öncesinde pilot piyasasının nasıl şekilleneceği büyük ölçüde Verstappen'in geleceğine bağlı görülüyor. Hollandalı pilotun, 2028 sonuna kadar devam eden sözleşmesinde yer aldığı öne sürülen çıkış maddesini kullanarak 2027 sezonu öncesinde Red Bull'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

Verstappen ise bu iddiaları büyütmek istemediğini belirterek, söyleyecek yeni bir gelişme olduğunda bunu paylaşacağını ifade etmişti. Buna rağmen özellikle McLaren'a transfer olabileceği yönündeki söylentiler hız kesmiş değil.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Öte yandan McLaren Racing CEO'su Zak Brown da Lando Norris ve Oscar Piastri ikilisinden memnun olduklarını vurgulayarak bu iddiaları yalanlamıştı.

Buna karşın Oscar Piastri'nin adı son dönemde Verstappen'in yerine Red Bull'a geçebilecek isimlerden biri olarak anılıyor.

Sky Sports F1'e konuşan Mekies, transfer dönemindeki temasların karşılıklı olduğunu söyledi: "Bu süreç iki yönlü işliyor."

"Max'in herkes tarafından aranması çok normal çünkü o dünyanın en iyi pilotu. Aynı şekilde üst düzey bir takımsanız, birçok iyi pilottan da telefon alıyorsunuz. Bu tamamen doğal."

Mekies, Verstappen'in geleceğine ilişkin söylentilerin takım içinde herhangi bir rahatsızlık yaratmadığını da vurguladı.

Red Bull'un önceliğinin aracı daha rekabetçi hale getirmek olduğunu belirten Fransız yönetici, Verstappen ile Isack Hadjar ikilisini uzun vadede korumak istediklerini söyledi.

"Bu durum bizim için dikkat dağıtıcı değil."

"Tüm odağımız aracı mümkün olduğunca hızlı hale getirmek, zaten bunu başarırsanız dünyanın en iyi pilotunu takımınızda tutabilirsiniz."

"Ayrıca Isack'in de Max'in yanında çok büyük bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Bizim için ideal pilot ikilisi Verstappen ve Hadjar."

"Bu nedenle bu ikiliyi koruyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz."

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