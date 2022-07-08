Albon'un kazası, Latifi'nin güncellemesini geciktirecek

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Albon, Silverstone'un açılış turunda kırmızı bayrak çıkmasına neden olan birçok aracın dahil olduğu büyük kazanın kurbanı oldu.

Sebastian Vettel'in, Albon'un aracına temas etmesinin ardından spin atan Albon, pit duvarına girdi ve sonrasında da Yuki Tsunoda ile Esteban Ocon'la çarpıştı.

Kazanın ardından Coventry Hastanesi'ne önlem için götürülen Albon, aynı gün içinde taburcu edildi.

Taylandlı sürücünün aracı güncellenmişken, takım arkadaşı LAtifi'nin aracı ise eski versiyondu.

Latifi'nin güncellemeyi alabilmek için zaten, Fransız Grand Prix'si hafta sonuna kadar beklemesi gerekiyordu çünkü Williams sadece bir set üretebilmişti ve önceliği sıralamalarda önde bulunan sürücüsüne vermişti.

Fakat Albon'un hasar alan aracının ardından Latifi'nin güncellemeyi alması gecikecek gibi duruyor.

Latifi konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Oldukça büyük bir kaza geçirdi, eminim ki bu fabrikada gerilemelere yol açacaktır.''

''Bu onun suçu değil. Takım için yazık oldu çünkü bu kesinlikle programı geciktirecek.''

''Alex'in aracındaki hasarın boyutunu görmemiz gerekiyor. Aracındaki her şey farklı değil fakat birçok büyük şey daha farklı. Ancak aracındaki hasarı henüz görmedim. Sanırım güncellenmiş yerlerin çoğu hasarlı olacak.''

''Bunun ne kadarı kurtarılabilir ve onarılabilir? Yeni parçalar için ne kadar beklememiz gerekiyor? Eğer durum böyle olursa benim daha da çok beklemem gerekebilir.''

Williams takım patronu Jost Capito ise bu durumun olasılık dahilinde olduğunu geçtiğimiz hafta Cumartesi günü söylemişti.

Latifi'nin ne zaman güncelleme alacağı sorulan Capito şu cevabı vermişti: ''Bu, bu hafta sonu alacağımız hasara bağlı. Eğer hasar almazsak daha erken olabilir. Eğer hasar alırsak da daha geç olacak.''

Eski versiyon aracı sürmesi rağmen Latifi, muhtemelen şu ana kadarki en iyi hafta sonunu geçirdi ve 10. sırada yarışa başlamasının ardından GP'yi 12. sırada tamamladı.

Latifi yarış hakkında ise şu ifadeleri kullandı: ''Yarışın ilk kısmında puan alabilecek pozisyonlardaydım. Benden daha hızlı olduğunu düşündüğüm araçların arasında kaldım ve DRS treni sayesinde oradaydım.''

''Bu rekabetçi hisleri geri alabilmek güzeldi, dayanabildiğim kadar dayanmaya çalıştım. Zorluyordum fakat pit stoplar olduğunda aracın doğal hızıyla yarışmaya devam ettim ve DRS treni artık yoktu.''

''Gerçek şu ki griddeki en yavaş 10. araca sahibim ve sonlara doğru Magnussen'e karşı bir lastik avantajım olsa da yere basma gücümüz eksikti ve yüksek hızlı virajlarda bile yumuşak lastikleri mahvediyorduk.''

''Daha fazlasını yapamıyor olmak sinirlendirici. Gerçekçi olmak gerekirse yarışlara puan bekleyerek geliyor muyuz? Hayır, ancak bu pozisyonlarda bir süre kalıyoruz, birkaç araç yarış dışı kalıyor ve o pozisyonlarda kalmayı umuyorsunuz.''

Latifi aynı zamanda aracında çok fazla yakıt olmadığını ve bu yüzden yakıt tasarrufu yapmaya da çalıştığını söyledi.

Kanadalı sürücü, Williams'la birlikte zorlu bir üçüncü sezon geçiriyor ve yeni takım arkadaşı Albon'a ulaşmakta zorlanıyor.

Geçtiğimiz hafta yarışa 10. sıradan başlayan Latifi, ''Şahsen, kendimi daha iyi hissettim, daha hızlı hissettim.''