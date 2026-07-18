Alpine, Gasly'nin kırmızı bayrağa neden olan kazasını açıkladı

Pierre Gasly'nin Spa-Francorchamps'taki günü, cuma günkü ikinci antrenman seansının son dakikalarında duvara çarpmasıyla sona erdi.

Fransız pilot, Les Fagnes viraj çıkışında aracının arkasını aniden kaybetti. Bu kayma onu çakıl havuzunun kenarına sürüklerken dış bariyere hafifçe temas etti. Temasın ardından araç spin attı ve bu kez pistin diğer tarafındaki bariyere çarparak durabildi.

Alpine Genel Direktörü Steve Nielsen, kazayı şu sözlerle değerlendirdi: "Sanırım 14. virajda aracın arkası küçük bir şekilde koptu ve ne yazık ki onu kerb üzerine taşıdı, ardından da bariyere çarptı."

"Aslında küçük bir hataydı. Birçok pistte bunun ciddi bir sonucu olmazdı ancak Spa'da bazı bölümlerde en ufak hata bile ağır şekilde cezalandırılıyor. Burada da olan buydu. Ama bunlar yaşanabiliyor."

Nielsen, cuma gününün en olumlu yanının, test programına rağmen ikinci antrenmanda daha rekabetçi görünmeleri olduğunu belirtti.

"Bizim için iyi haber, ikinci antrenmanda ilk seansa göre daha rekabetçi görünmemizdi."

"Tabii bunun önemli bir nedeni ilk antrenmanda ağırlıklı olarak test çalışmaları yapmamızdı."

"Ama araç yeniden belli bir hıza kavuşmuş gibi görünüyor. Bu sevindirici bir durum. Şimdi tek yapmamız gereken, gece boyunca yapacağımız ayar değişiklikleriyle bu performansı kaybetmemek."

Gasly de yaşananları doğrulayarak aracın arkasını çok sert şekilde kaybettiğini söyledi.

"İkinci antrenmanda tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Aracın arkası bir anda çok sert şekilde koptu ve kontrolü kaybettim. Gerçekten çok büyük bir kaymaydı."

"Aracı toparlamam normalden çok daha uzun sürdü. Kontrolü yeniden sağladığımda ise artık pist dışındaydım ve piste geri dönemeyecek durumdaydım."

Kazaya rağmen Alpine açısından performans anlamında olumlu bir cuma günü geride kaldı.

Son üç Grand Prix hafta sonunda hiçbir seansta Q3'e kalamayan Fransız ekip, Spa'da daha rekabetçi bir görüntü sergiledi.

Belçika GP hafta sonunda güncellenmiş halo tasarımını da kullanan Gasly şunları söyledi: "Genel olarak verimli bir gündü."

"İlk ve ikinci antrenmanda iki araç üzerinde çok farklı parçalar test ettik."

"Şimdi bunların hangisinin daha iyi çalıştığını değerlendirmemiz ve yarın için en doğru paketi oluşturmamız gerekiyor."

"Genel anlamda oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirdik."