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Formula 1 Macaristan GP

2026 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Macaristan Grand Prix'si, 24-26 Temmuz tarihleri arasında Hungaroring'de gerçekleştirilecek. Peki Macaristan GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Lewis Hamilton, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2026 sezonunun ilk yarısı, Macaristan Grand Prix'si ile sona erecek. Hungaroring'deki yarışın ardından Formula 1, yaklaşık 1 aylık aranın ardından 23 Ağustos'ta Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek. 

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Belçika Grand Prix'si, yeni nesil araçlar için adeta test niteliğinde bir hafta sonuydu. Özellikle araçlarda batarya kullanımının öne çıktığı yarışta kazanan şampiyona lideri Kimi Antonelli oldu. Podyumda Antonelli'ye Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Max Verstappen eşlik ettiler.

Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell ise start anında Lewis Hamilton ile yaşadığı kaza sonucu yarışa veda etti. Bunun sonucunda şampiyonada ikincilikten üçüncü sıraya geriledi. Hamilton ise Antonelli'nin 45 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. 

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes, ikinci sıradaki Ferrari ile arasındaki 73 puanlık farkla liderliğini sürdürüyor. 3. sırada 195 puanla McLaren yer alırken, Red Bull 151 puanla Woking merkezli takımı takip ediyor.

Yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan Grand Prix'sinde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Kısa düzlüklerin bulunduğu ve Monako Grand Prix'sine benzerliğiyle dikkat çeken bu pistte hangi takım ve pilotun sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatacağını izleyeceğiz. 

Peki Hungaroring'de gerçekleşecek olan sezonun 11. yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bunun için aşağıdaki programa göz atabilirsiniz.

2026 Macaristan GP Hungary hafta sonu programı

24 Temmuz Cuma

  • 1. antrenman seansı: 14:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
  • 2. antrenman seansı: 18:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

25 Temmuz Cumartesi

  • 3. antrenman seansı: 13:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
  • Sıralama turları seansı: 17:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

26 Temmuz Pazar

  • Yarış: 16:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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