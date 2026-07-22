Piastri, Colapinto ve Bearman Macaristan GP ilk antrenman seansında yer almayacak

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda üç takım, çaylak pilot programı kapsamında ilk antrenman seansında pilot değişikliğine gidecek.

McLaren Akademisi pilotu Leonardo Fornaroli, 2026 sezonunda ikinci kez bir Grand Prix hafta sonunda piste çıkacak. Genç İtalyan pilot, Hungaroring'deki ilk antrenman seansında Oscar Piastri'nin yerine MCL40'ın direksiyonuna geçecek.

Formula 2'nin son şampiyonu olan Fornaroli, geçtiğimiz ay İspanya Grand Prix'sinde Lando Norris'in aracını kullanarak ilk antrenman deneyimini yaşamıştı. 21 yaşındaki pilot, Macaristan'da bu kez Piastri'nin yerine piste çıkacak.

Macaristan Grand Prix'si, McLaren açısından büyük önem taşıyor.

Woking merkezli ekip, Mercedes ile arasındaki farkı daha da azaltabilmek için Budapeşte'ye kapsamlı bir güncelleme paketi getiriyor. Öte yandan Ferrari'nin SF-26'sı, özellikle viraj performansında son yarışlarda McLaren'dan daha rekabetçi bir görüntü çizmişti.

McLaren yönetimi, Fornaroli'nin performansından oldukça memnun. Takım patronu Andrea Stella da son haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç pilot için Formula 1 gridinde farklı fırsatları değerlendirdiklerini doğrulamıştı.

Fornaroli'nin adı son dönemde özellikle Haas ile anılıyor. İtalyan pilotun, geleceği belirsizliğini koruyan Esteban Ocon'un yerine Oliver Bearman'ın takım arkadaşı olabileceği iddiaları gündeme gelmiş durumda.

Macaristan'da ilk antrenmanı kaçıracak isimlerden biri de Oliver Bearman olacak.

Haas, ilk antrenman seansında Toyota'nın fabrika pilotlarından Ryo Hirakawa'ya direksiyonu teslim edecek.

Alpine'de ise yedek pilot Paul Aron, sezonun üçüncü antrenman seansına çıkacak.

Estonyalı pilot, daha önce Audi adına İspanya ve Avusturya Grand Prix'lerinde ilk antrenmanlara katılmıştı. Aron, Budapeşte'de ise Franco Colapinto'nun yerine Alpine kokpitine geçecek.