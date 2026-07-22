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Formula 1 Belçika GP

2026 Macaristan GP hava durumu tahmini açıklandı

Sezonun yaz arası öncesindeki son yarışı Macaristan Grand Prix'sinde hafta sonu boyunca sıcak ve genellikle kuru bir hava bekleniyor.

Neşe Akkoyun
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Starting grid

Grid

Fotoğraf: Peter Fox

Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası Macaristan'da da hissedilirken, Formula 1'in paylaştığı cuma, cumartesi ve pazar günlerine ait hava tahminleri:

24 Temmuz Cuma – 1. ve 2. Serbest Antrenman seansı

Cuma antrenman seansları oldukça keyifli bir havada geçecek. Sabah 14°C olan sıcaklığın öğleden sonra en yüksek 26°C'ye ulaşması bekleniyor. Kuzey-Kuzeybatı yönünden esecek rüzgarların ortalama hızı 13-15 km/saat, rüzgâr hamlelerinin ise 40-45 km/saat civarında olması öngörülüyor. Parçalı bulutlu gökyüzü altında pist sıcaklığı 40-45°C'ye kadar çıkabilir. Yağış beklenmiyor.

  • En Yüksek Sıcaklık: 26°C
  • En Düşük Sıcaklık: 14°C
  • Yağmur İhtimali: %0

25 Temmuz Cumartesi – 3. Serbest Antrenman ve Sıralama Turları

Bölge üzerindeki yüksek basınç nedeniyle gökyüzünün genel olarak açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 29°C'ye kadar yükselirken rüzgâr hafifleyecek. Artan sıcaklığın etkisiyle pist yüzey sıcaklığının 48-50°C'ye kadar çıkabileceği, bunun da lastik performansı açısından sürücüleri zorlayabileceği ifade ediliyor.

  • En Yüksek Sıcaklık: 29°C
  • En Düşük Sıcaklık: 14°C
  • Yağmur İhtimali: %0

26 Temmuz Pazar – Yarış

Yarış günü belirgin şekilde sıcak ve hafif nemli bir hava hâkim olacak. Gün içi sıcaklıklar 20°C ile 32°C arasında değişirken, pist sıcaklığının yine 50°C civarında zirve yapması bekleniyor. Türkiye saatiyle 16.00'dan sonra %40 oranında yağış ihtimali bulunsa da ana yağış kütlesinin yarış tamamlandıktan sonra gelmesi beklendiğinden yarışın doğrudan etkilenmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

  • En Yüksek Sıcaklık: 32°C
  • En Düşük Sıcaklık: 17°C
  • Yağmur İhtimali: %40 (Yarış sonrasına denk geliyor)

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