Palmer: "Spa, Hadjar’ın en hatasız yarış hafta sonuydu”

Belçika GP hafta sonunda Max Verstappen, ikinci başladığı yarışı 3. sırada bitirerek podyumun son basamağına yerleşmiş, son haftalardaki kötü gidişatı kırmıştı. Verstappen’in takım arkadaşı Hadjar ise Red Bull aracında yapılan motor bileşenleri değişiminin ardından grid cezası alarak yarışa arka sıralardan başlamıştı.

Red Bull’un son dönemdeki gelişimini değerlendiren Palmer, takım adına en müjdeli gelişmeyi şu sözlerle aktardı: "Red Bull için en iyi haber, aracın farklı karakteristik yapıdaki pistlerde rekabetçi olması.”

“Sezonun ilk bölümünde her iki pilot da yere basma kuvveti eksikliğinden ve virajlardaki dengenin hassasiyetinden şikayetçiydi.”

“Ancak şimdi tempolarını bulmuş gibi görünüyorlar. Uzun ve hızlı virajların araçtaki tüm denge kusurlarını acımasızca ortaya çıkardığı Spa pistinde, daha ilk antrenman seansından itibaren mükemmel bir performans sergilediler.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Marc Fleury

Belçika'da etkileyici bir performans sergileyen tek isim Verstappen değildi. Gride son sıralardan başlayıp istikrarlı bir yükselişle yarışı 6. sırada tamamlayan Isack Hadjar da haftaya damgasını vurdu.

Palmer, Fransız pilotun bu performansını kariyerinin en hatasız yarışı olarak tanımladı: "Isack bu yıl genel olarak çok istikrarlıydı ancak Spa, kariyerinin en hatasız yarış hafta sonuydu. Takım oyununu oynama yeteneği Max’e doğrudan fayda sağladı.”

“Geçen yıl Abu Dabi'de Yuki Tsunoda'nın verdiği hava koridoruna kıyasla Max'e çok daha büyük bir avantaj sağladı.”

“Bütün bunların arkasında sağlam bir hız da vardı. Verstappen'in yanında yarışıp zorlanan önceki tüm pilotlarla kıyasladığınızda, Hadjar bu sezon etkileyici derecede hızlı.”

“Red Bull, 2018'deki Daniel Ricciardo döneminden bu yana ikinci koltukta bu kadar istikrarlı ve hızlı bir pilota sahip olmamıştı. Bu durum şampiyonada takıma çok kritik puanlar kazandırıyor.”