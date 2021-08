Resmi: Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Alman pilot, Macaristan Grand Prix'sinin yıldızlarından biriydi ve kaotik ilk virajdan üçüncü sırada çıkmayı başardı. Sonrasında Lewis Hamilton'ın pit stopuyla ikinciliğe yükselen Vettel, uzun süre Alpine pilotu Esteban Ocon'la galibiyet için çekişti.

Vettel sonunda damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yılki ikinci podyumunu elde etmiş oldu.

Fakat Vettel, yarışın bitiminin ardından pite dönüş turunda aracını 12. virajda kenara çekti ve pite koşarak döndü. Bu, genelde araçta yakıt kalması için yapılan bir şey.

Kurallar gereği takımlar, FIA'nın inceleme yapabilmesi adına araçta minimum 1 lire yakıt bulundurmak zorundalar. Ancak Macaristan GP sonrası yapılan kontrollerde, Vettel'in aracında yeterli yakıt bulunamadı.

Prosedürlerin ardından Vettel'in aracından sadece 0.3 litrelik numune alınabildi ve bunun üzerine FIA teknik delegesi Jo Bauer, olayı hakemlere bildirdi.

Geçmişte bu tarz olaylarda sürücü yarıştan diskalifiye ediliyordu ve beklenti Vettel'in yarıştan diskalifiye edilmesi yönündeydi.

Aston Martin takımıyla yapılan toplantının ve araçta yapılan incelemelerin ardından FIA, Vettel'in Macaristan GP'den diskalifiye edildiğini duyurdu.

Aston Martin, depoda 1.7 kg yakıt olduğunu savunuyordu ve takıma bu yakıtı çıkarabilmesi için birçok kez hak tanındı ancak takım gerekli yakıtı araçtan çıkaramadı. Bunun üzerine Vettel yarıştan diskalifiye edildi.

Bu, Lewis Hamilton'ın ikinci sıraya çıktığı ve Carlos Sainz'ın da bu yılki ikinci podyumunu kazandığı anlamına geliyor.

Fernando Alonso, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, George Russell ve Max Verstappen birer sıra yükseldiler.

Ayrıca Kimi Raikkonen de 10. sıraya çıkarak yarıştan puanla ayrılmış oldu.

Aston Martin, kaybettiği 18 puanının ardından şampiyonada AlphaTauri'nin gerisinde yedinci sıraya düşmüş oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, with his trophy and Champagne

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images