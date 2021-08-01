Berbat hisseden Verstappen: "Araç sürülebilir değildi"

Islak zeminde gerçekleştirilen yarışa yavaş şekilde başlayan Bottas, ilk viraja gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve McLaren pilotu Lando Norris'e çarptı. İngiliz pilot da kayarak Verstappen'in Red Bull'una doğru savruldu.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, bu karambolde aracına aldığı hasar nedeniyle yarış dışı kaldı. Verstappen ise aracı ciddi şekilde hasar görmesine rağmen yarışa devam etti. Fakat aracındaki hasar nedeniyle ancak 10. olabildi.

Verstappen, Silverstone'daki yarışta, Hamilton ile temas yaşamış ve büyük bir kaza yapmasının ardından yarış dışı kalmıştı. Hollandalı pilot, Macaristan'da da istediği sonucu alamamış oldu.

Red Bull pilotu, Hamilton'ın podyuma çıktığı yarışın ardından yaz arasına İngiliz pilotun altı puan ardında ikinci sırada giriyor ve hayal kırıklığını gizlemiyor.

Verstappen, "Az önce bana yine bir Mercedes aracı çarptı... Böyle anlarda hiçbir şey yapamıyorsunuz."

"Bu açıkça Bottas'ın hatasıydı ve saf dışı kalmamın sebebi de o oldu. Üst üste ikinci yarışta böylesine kötü bir şansa sahip olmak berbat hissettiriyor."

"O noktadan sonra çok fazla hasar almıştım. Artık giremiyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Virajlarda frenleyemiyordum, sürekli lastikler kilitleniyordu, önden ve arkadan kayma vardı."

"Elbette yarışı bırakabilirdik ama denemek ve en azından bir puan almak iyi bir şey. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Aracın tamamı sağlamsa, elbette ön tarafa yükselebilirsiniz ama sahip olduğum şeyle bunu yapmak çok zordu."

"Tatile başka şekilde girmeyi tercih ederdim ama henüz hiçbir şey bitmedi. Sadece zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

Verstappen, kazadan sonra aracı sürmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

"Temasın ardından tüm bargeboard kısmı gitti. Taban hasar gördü. Doğruyu söylemek gerekirse aracı sürmek imkansızdı. Yine de elimden gelenin en iyisini yaptım ve bir puan aldım. Yani en azından bunu yaptık. Tabii ki istediğiniz şey bu değil."

"Hayal kırıklığı yaşıyorum ama biliyorum ki yaz arasından sonra tekrar orada olacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tabii ki aracımın rekabetçi olmasını umuyorum fakat göreceğiz."

"Şu anda bize çok fazla puana mâl olan bir sürücü tuhaf an vardı. Böyle anlarda bir şey yapamıyorsunuz. Bu da hayal kırıklığı yaratıyor."

"Mercedes çok hızlı fakat asla vazgeçmeyeceğiz. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Zorlamaya devam edeceğiz ve nereye varacağımızı göreceğiz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images