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Formula 1 Haberler

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fernando Alonso, takımı Alpine'in 2021 Formula 1 sezonunda üçüncülük mücadelesinde McLaren'a karşı çok fazla zaman kaybettiğini ancak lider takımlarla farkı azaltmalarının cesaret verici olduğunu söyledi.

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"

Geçen sene Renault adına sahip takım McLaren'a karşı Racing Point'le birlikte üçüncülük mücadelesi vermişti.

McLaren, bu sene de yükseliş trendini sürdürdü ve liderlerle farkı kapatırken Ferrari ile üçüncülük mücadelesi verdi. İki takım şu anda 163 puan ile takımlar şampiyonasında 3. sırada yer alıyor. Alpine ve Aston Martin ise McLaren'a kıyasla gerilediler.

Esteban Ocon'un Macaristan'da aldığı sürpriz zaferiyle Alpine, bir anda şampiyonada 7. sıradan 5. sıraya yükselmeyi başardı. Enstone kökenli takım ayrıca, 2013 Avustralya GP'den bu yana ilk zaferini kazandı.

Alonso, Alpine'in geçen sene kötü bir dönem geçiren Ferrari'nin geri dönüşünü beklediğini ancak McLaren'ın umduklarından daha da ileriye gittiğini söyledi.

Alonso, "Sene başında beklentimiz ya da hedefimiz, geçen sene Renault'nun yaptığını tekrarlamaktı. "

"Ferrari'nin geçen sene oldukça düşük performansla geçirdiği çok tuhaf sezonun ardından, onların önümüze geçebileceğini düşünüyorduk. Ancak aynı zamanda McLaren'a karşı biraz fazla zaman kaybettiğimiz de doğru."

"Renault geçen sene son yarışa kadar McLaren'la mücadele etmişti. Bu sene bunu tekrarlayamadık." dedi.

Alpine için tek iyi haber, lider takımlarla farkı kapatmış olması oldu. 2022'deki yeni kurallar ise 2019'dan sonra tamamen yeni bir güç ünitesine sahip olacak takımın farkı daha fazla kapatması için yeni bir fırsat olacak. 

Alonso, "İstatistiklere bakıp analiz yaptığımızda Mercedes ve bazı rakiplerimizle farkı azalttık."

"Takımlar Şampiyonası'nda 7. sırada olsak da, liderlerle farkı kapattık ve her şey daha sıkı oldu. Dokuzunculuktan zirveye kadar herkes birbirine yakın."

"Aynısı Aston Martin için de geçerli. Geçen sene Racing Point podyum mücadelesi veriyordu ve hatta yarış kazandılar. Bu sene onlara daha yakınız."

"Bu açıdan evet, tüm takımlar için inişler çıkışlar oldu. Bizim için de aynı şekilde. Ancak ne yazık ki takımlar şampiyonasında birkaç pozisyon kaybettik çünkü geçen sene Renault'nun arkasında tamamlayan 3 takım en çok gelişen takımlar oldular." dedi.

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