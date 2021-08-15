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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Guardian'ın haberine göre 2021 F1 takviminin son kısmıyla ilgili ciddi belirsizlikler var ve Türkiye'nin de dahil olduğu bazı yarışlar takvimden düşebilir.

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor

Formula 1'de şimdiye kadar sezonun ilk 11 yarışı tamamlandı ve yaz arasına girildi.

Yaz arasından sonra yarışlar kaldığı yerden devam edecek ve ilk durak Belçika'nın Spa pisti olacak. Sonrasında Hollanda'ya gidilecek ve Zandvoort yarışı yapılacak.  Sonrasında da sezonun bir sonraki yarışı için Monza'ya gidilecek. Bu üç yarışın tamamı planlandığı şekilde yapılacak.

Sonrasında Rusya, Türkiye, Japonya, Amerika, Meksika, Brezilya, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları planlanıyor. Ayrıca 21 Kasım'da, Brezilya GP'den sonra henüz açıklanmayan bir yerde bir yarış düzenlenmesi ve 23 yarışlık takvimin tamamlanması planlanıyor. 

Bu yarışlardan bazılarının yapılacağı neredeyse kesin gibi. Fakat Türkiye, Meksika ve Brezilya, şu anda İngiltere'nin seyahat anlamında kırmızı listesinde yer alıyor. Bu da 10 takımdan 7'si İngiltere merkezli olduğu için önemli bir sorun.

Meksika ve Brezilya şu anda hâlâ COVID-19 salgınının sancılarını yaşıyor. Japonya GP'nin yapılıp yapılmayacağı belirsiz fakat Olimpiyat Oyunları'nın başarısı, Formula 1 yarışının yapılmasına kapı açmış oldu.

Formula 1'in Japonya Grand Prix'sini her halükarda yapması gerekiyor. Türkiye, kırmızı listede yer aldığından; Japonya GP gerçekleşmezse İngiltere'ye dönen herkes karantinaya girmek zorunda kalacak ve bu yüzden Türkiye'den sonraki 10 günün Japonya'da geçirilmesi büyük önem taşıyor.

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Japonya takvimden düşerse, Guardian'a göre domino etkisi yaratabilir ve ardından Türkiye de takvimden düşebilir.

Amerika'da çifte yarış planlıyordu ancak oradaki vaka sayıları da ciddi oranda artmış durumda. Geçen sezon olduğu gibi Avrupa'da daha fazla yarış olması da pek olası durmuyor. 

Nürburgring ve Mugello'yu geçen yıl takvime sokan anlaşmalar, artık organizatörlere sunulmuyor. Ayrıca Avrupa'da havanın kötü olması da o tarihler için yarışların yapılmasını mümkün kılmıyor.

Bundan ötürü Formula 1, gözünü Orta Doğu'ya çevirmiş durumda ve takvimi, burada yapacağı beş yarışlık mini bir sezonla noktalayabilir.

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Guardian'a göre seçeneklerin başında Katar'daki Losail Pisti'nin Kasım ayındaki boş yere geçmesi ve Bahreyn'in de kısa pist düzeniyle beraber yılın son kısmında Formula 1'e ev sahipliği yapması geliyor. Suudi Arabistan'daki Cidde Cadde Pisti'nde iki yarış düzenleme ihtimali de tartışılıyor.

Guardian'a göre bu dört yarışın ardından sezonun Abu Dhabi'de bitirilmesi planlanıyor.

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