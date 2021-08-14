Aitken, Williams'taki deneyiminin F1’de koltuk bulmasına yardımcı olmasını umuyor

Britanyalı-Koreli sürücü, Spa’daki kazanın ardından şu anda iyileşme sürecinde ve önümüzdeki sene, Grand Prix yarışlarında önüne altın bir fırsat çıkmasını umut ediyor.

Şimdiye kadar Williams ile sadece bir kez yarışan Aitken, geçtiğimiz seneki Sakhir Grand Prix’sinde George Russell’ın yerini almıştı ve orada gösterdiği performansın umut vaat ettiğini hissediyor. Ayrıca, Britanyalı ekip için yaptığı testlerde ve simülatör çalışmalarında verdiği geri bildirimlerin kendisini güçlü bir aday yaptığına inanıyor.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Aitken, “Williams, şu anda ilerleme kaydettiği, oldukça heyecan verici bir noktada bulunuyor.”

“Takımdaki enerji çok yüksek ve bence yapısal açıdan ve personel bakımından çok iyi kararlar aldılar.”

“Bu nedenle, şu anda gelişim tarafına büyük önem veriyorlar. Bence, bir buçuk yıldan fazla süredir bu ekibin bir parçası olarak yaptığım simülasyon çalışmalarıyla, bunda temel bir rol oynadım.”

“Aracın hangi yönde ilerlediğini biliyorum. Bu yılki aracı ve seneye kullanacağımız aracın gelişimini mümkün olduğunca fazla incelemeye çalışıyorum ve bence bunu oldukça iyi yapıyorum.”

“Güçlü yanlarımdan biri her zaman güçlü geri bildirim vermek ve neyin önemli olduğunu bilmek olmuştur çünkü neye odaklanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor.”

“Sakhir’de yarıştığımda ve birkaç hafta sonra Abu Dhabi’de testlere katıldığımda sadece yarışmanın dışında bu [geri bildirim vermek], ekibin yorumladığı ve memnun olduğu bir noktaydı."

“Her zaman önümüzdeki senelerde ilerlemek için bunun çok önemli bir şey olduğunu söylerim ve ayrıca, takımın nasıl gelişeceğini bilmek de kritik bir nokta olacak.” dedi.

Williams’ın radarında Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg ve Daniil Kvyat gibi deneyimli pilotlar olmasına rağmen Aitken, takımın genç bir sürücünün hevesinden yararlanabileceğini düşünüyor.

Aitken, “Asıl soru, sürücülerin buna zaman harcamak isteyip istemeyecekleri ve asıl meseleyle ilgili ne kadar motive olacakları.”

“[2022] araçlarında hızınızı bulmak çok fazla çaba gerektirecek ve yeni kurallarla birlikte pek çok kaçınılamaz yeni sorun ortaya çıkacak.”

“Bence son 5 yılda gördüğümüz genç sürücülere bakmanın iyi yanı buydu. Deneyim her zaman başarıyı garantilemez.”

“Bence [F1’e] gelen genç pilotların çoğu ne kadar sıkı çalışmaya istekli olduğunu gösterdiler. Benim de göstermeye çalıştığım şeylerden biri bu.” diye ekledi.

Aitken, 2022’de koltuk bulma şansını artırmak için yapabileceği tek şeyin önümüzdeki ay simülatörde ve yılın devamında katılacağı 1. antrenman seansında en iyi performansı göstermek olduğunu söyledi.

“Elbette, şu anda belirsiz olan pek çok şey var. [Boş] iki koltuk da olabilir hiç koltuk da olmayabilir, kimse bunu henüz bilmiyor.”

“Şu anda sadece elimdeki işin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve önümüzdeki sene oldukça önemli olacağı için simülatörde yaptığım çalışmalarla mümkün olduğunca verimli ve yardımcı olmaya çalışıyorum.”

“Katıldığım 1. antrenman seansında, onlar için harika bir iş çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda temelde buna odaklanıyorum.”

“Sürekli olarak takımla hem yarış ekibiyle hem de mühendis ekibiyle aracın gelişiminin nasıl ilerlediği konusunda iletişimde olmaya çalışıyorum.”

“Ayrıca Jost [Capito] ile temasta kalmaya çalışıyorum ki takıma yardım etmek için neler yapabileceğimi bileyim.”

“Takım için en iyisi ne olacaksa bunu yapacaklarını biliyorum. Bence çok iyi iş çıkarıyorlar ve ben de şu anda onlar için iyi bir iş çıkarıyorum.”