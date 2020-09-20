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Formula 1 / Son dakika

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor

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Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, motivasyonunun bozulmaması için medyada geleceği yönünde çıkan haberleri okumadığını söyledi.

Albon, sezon başından beri takım arkadaşı Max Verstappen'in performansına ayak uyduramadığı için baskı altında. Zaman zaman şanssızlıklar yaşayan Albon, sonunda F1'deki ilk podyumunu Mugello'da almayı başardı.

Diğer tarafta geçen sene Red Bull'daki koltuğunu Albon'a kaptıran ve AlphaTauri'ye dönen Pierre Gasly ise oldukça güçlü bir sezon geçirerek yeniden dikkat çekmeye başladı. Bunun yanında Gasly, İtalya'da sürpriz bir zafer kazandı.

Albon, hakkında çıkan olumsuz spekülasyonlardan endişe duymadığını, Christian Horner ve Helmut Marko'nun desteğine güvendiğini söyledi.

Albon, "Medyaya bakmıyorum. Bu konuda çok fazla şey konuşulduğunu biliyorum. Bu, sizler için öne çıkan konulardan birisi. Bunu geride bırakmamız gerekiyor."

"Bu konuda Christian ya da Dr Markı ile olan konuşmalarımıza güveniyorum. Her ikisinden ve aynı zamanda tüm takımdan çok fazla destek gördüğümü hissediyorum."

"Kesinlikle rahatım. Gelişmem gerektiğini biliyorum, gelişmek istiyorum ve bunu yapmak için motive durumdayım."

"Yani etrafımdaki herkesin desteği ile, takımdaki konumumdan mutluyum. Bu konuda sesi daha çok siz basında çıkarıyorsunuz." dedi.

Ne zaman basındaki haberleri okumayı bıraktığı sorulduğunda Albon, "Bu konuda telefona baktığımda olumsuz şeyleri okumanın ne manası olduğunu sordum kendime."

"Bunun gerçekten bir manası yoktu. Ona ayırdığım zamanı akşam yemeği, Netflix ya da başka şeyler için değerlendirebilirim."

"Açıkçası iyi yorumlar olması güzel ancak aynı zamanda bunun oyunun bir parçası olduğunu anlamalısınız. Her zaman konuşmalar, yorumlar olacak. Bu sene bu konu hakkında çok fazla şey olduğunu söyleyebilirsiniz."

"Günün sonunda, önemli olan şeyin performansım olduğunu biliyorum. Ben de buna odaklandım. Diğer şeylere odaklanmıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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