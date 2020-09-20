Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"

Lance Stroll, geride kalan 9 yarışta 57 puan topladı ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Kanadalı pilot, F1'de şimdiye kadar yarıştığı her sezonda puan almayı başardı. En yüksek puan aldığı yıl ise bir kez podyuma çıktığı 2017 yılıydı. Bu aynı zamanda Stroll'ün çaylak senesiydi.

Bu yıl Racing Point çok iyi bir araca sahip ve Stroll da genel anlamda performansını arttırmış durumda.

Kanadalı pilot, İtalya'da bu sene ilk defa podyuma çıkmayı başardı.

Genç sürücü, artık neler yapabileceğini gösterdiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Araç çok iyi ve sezonun başından beri mükemmel bir izlenim bırakıyor. Onu kullanmak büyük bir zevk. Neler yapabileceğimi gösterme fırsatım oluyor çünkü araç çok önemli bir faktör."

"İlk sezonumda, Williams için yarıştığım dönemde iyi sonuçlar almayı başardım ve hatta Bakü'de podyuma bile çıktım. Şu ana kadar kariyerimin en parlak anı bu."

"Formula 1'de, öğrenme süreci her zaman devam ediyor. Ama tabii ki ilk sezonda sahip olduğumdan çok daha fazla deneyimim var, ancak her zaman neyin üzerinde çalışmam gerektiğini, neyin geliştirilmesi gerektiğini ve bir sonraki adımın ne olması gerektiğini anlamaya çalışıyorum." dedi.