Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point pilotu Lance Stroll, Formula 1'de aracın alınan sonuçlarda çok önemli olduğunu düşünüyor.

Lance Stroll, geride kalan 9 yarışta 57 puan topladı ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Kanadalı pilot, F1'de şimdiye kadar yarıştığı her sezonda puan almayı başardı. En yüksek puan aldığı yıl ise bir kez podyuma çıktığı 2017 yılıydı. Bu aynı zamanda Stroll'ün çaylak senesiydi.

Bu yıl Racing Point çok iyi bir araca sahip ve Stroll da genel anlamda performansını arttırmış durumda.

Kanadalı pilot, İtalya'da bu sene ilk defa podyuma çıkmayı başardı.

Genç sürücü, artık neler yapabileceğini gösterdiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Araç çok iyi ve sezonun başından beri mükemmel bir izlenim bırakıyor. Onu kullanmak büyük bir zevk. Neler yapabileceğimi gösterme fırsatım oluyor çünkü araç çok önemli bir faktör."

"İlk sezonumda, Williams için yarıştığım dönemde iyi sonuçlar almayı başardım ve hatta Bakü'de podyuma bile çıktım. Şu ana kadar kariyerimin en parlak anı bu."

"Formula 1'de, öğrenme süreci her zaman devam ediyor. Ama tabii ki ilk sezonda sahip olduğumdan çok daha fazla deneyimim var, ancak her zaman neyin üzerinde çalışmam gerektiğini, neyin geliştirilmesi gerektiğini ve bir sonraki adımın ne olması gerektiğini anlamaya çalışıyorum." dedi.

 

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor

Önceki haber

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor

Sonraki haber

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

Son Haberler

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Webber: "Her pilot Ferrari kariyerine mutlu başlar ancak..."

2
Formula 1

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

27dk
3
Formula 1

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak

2s
4
Formula 1

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"

1s
5
Formula 1

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

Son Haberler

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"
F1

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"
F1

Stroll: "Araç, F1'de çok önemli bir faktör"

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor
F1

Albon, Red Bull'daki geleceğiyle alakalı haberleri okumuyor

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak
F1

McLaren, Sainz'ı teknik gelişimin dışında tutmayacak

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"
F1

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"

Son Videolar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

2020 Toskana GP pilot performans puanları 15:09
Formula 1

2020 Toskana GP pilot performans puanları

Valtteri Bottas: r/Formula1 Ask Me Anything 14:26
Formula 1

Valtteri Bottas: r/Formula1 Ask Me Anything

James Allison: r/Formula1 Ask Me Anything 15:23
Formula 1

James Allison: r/Formula1 Ask Me Anything

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı 06:31
Formula 1

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.