Sainz, gelecek sene Sebastian Vettel'in yerine Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

Normalde yeni bir takıma geçecek pilotlar, teknik ya da gelişimle ilgili toplantılara değerli bilgileri yeni takımına götürmesi ihtimaline karşı alınmazlar.

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, şu anda kendileri için önemli olanın puan kazanarak şampiyonada üçüncü olmak olduğunu, bu yüzden Sainz'ın yardımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Seidl, "Şu anda Carlos, tam olarak pist üstünde ve fabrikada yaptığımız her çalışmaya tam olarak dahil."

"Açıkçası Carlos'tan da maksimumu alabilmemiz için en iyi yolun bu olduğuna inanıyoruz."

"Günün sonunda bu sene aynı hedeflere sahibiz. O, maksimum puanları ve sonuçları almak istiyor. Aynısı bizim için de geçerli. Takım için böyle bir durum söz konusu ve dürüst olmam gerekirse, sezon sonuna kadar böyle devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

McLaren MCL35 burun detay Fotoğraf: Giorgio Piola Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu sene başında Renault takım patronu Cyril Abiteboul da Sainz'ın yerine McLaren'a geçecek Daniel Ricciardo'nun değerli bilgileri yeni takımına götürmesinden endişe duymadıklarını, McLaren'ın Mercedes motoruna geçecek olması nedeniyle gelişim alanının kısıtlı olacağını söylemişti.

Abiteboul, "Esteban [Ocon] ve Daniel'ın kararları arasında herhangi bir öncelikli muamele olmayacak, çünkü takımın hareket tarzı bu şekilde değil."

"Dürüst olalım, bu büyük bir gereklilik de değil, çünkü şu anda bulunduğumuz durumda şampiyonluk için savaşmıyoruz. Bu hiç ama hiç mantıklı olmazdı ve Daniel, aracın gelişim sürecine dahil olmaya devam edecek."

"Yapılan plana göre araçlar, gelecek yıl ve bu yıl arasında az çok dondurulacak ve McLaren tüm gelişim haklarını şasi/motor uyumunu sağlamak için harcayacak, bu yüzden herhangi bir performans gelişimi olmayacak. Böylece biz de Daniel ile gayet normal bir şekilde çalışma fırsatını yakalamış olacağız."

"Sadece 2022 için yapılan planlara erişemeyecek. Ancak normalde de buna bakmazdı, çünkü sürücülerin bakış açısından bu tarih çok uzak bir tarih, her ne kadar yere basma gücü üzerinde çalışan takımımızın çoğu 2022'ye odaklanmış olsa da." demişti.