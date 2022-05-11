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Formula 1 / Miami GP Haberler

Albon: "Miami'de puan almamız şaşırtıcı değildi"

Miami'de iyi bir yükseliş gerçekleştirerek yarışı dokuzuncu tamamlayan Albon, sonucun pek de şaşırtıcı olmadığını düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Albon: "Miami'de puan almamız şaşırtıcı değildi"
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Miami hafta sonu Albon için iyi başlamıştı, Williams pilotu 3. antrenmanları dokuzuncu sırada tamamlamasının ardından sıralama turlarında da iyi bir sonuç bekliyordu.

Fakat henüz ilk bölümde lastik sıcaklıkları konusunda bir sorun yaşaması sonrası iyi bir tur atamadı ve ancak 18. olabildi.

Yarışta ise hasarı olabildiğince azaltan Albon damalı bayrağı 10. sırada gördü, fakat Fernando Alonso'nun "pist limitlerini aşarak avantaj elde etmek" sebebiyle ceza almasının ardından dokuzunculuğa yükselerek son üç yarışta ikinci kez puan almayı başardı. 

Motorsport.com'a konuşan Albon "Süper mutluyum. Hafta sonunun geneline bakarsak, bu sonucun kesinlikle Melbourne'a göre daha az şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim."

"İki antrenman seansında ilk 10'a girmiştik, genel olarak oradaydık. Bunun sebebi düşük yakıt yüküyle piste çıkmamız değildi, tempomuz yeterince iyiydi. Yani 10. sıranın tüm hafta sonu olmamız gereken yer olduğunu hissettim."

"Elbette önümüzdeki birkaç aracın kazaya karışmasından ötürü şanslıydık da, fakat onların tam arkasındaydık, onları yakalamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla çok mutluyum. Oldukça güçlü bir hafta sonuydu."

"Sıralamalarda anormal bir durumla karşılaştık. Nerelerden performans elde edebileceğimizi anlamamız gerekiyor, çünkü bence Bahreyn'den sonra yönümüzü biraz kaybettik."

"Imola'da fren sorunu yaşadık. Melbourne'de yakıt sorunumuz vardı. Ve sonra burada lastikleri çalıştıramadık, oldukça pozitif görünüyor."

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Williams

Albon, yarış boyunca iyi bir tempoya sahip olduğunu ve yarışın bir noktasında sert hamuru kullanan ve beşinci olmayı başaran George Russell ile mücadele ettiğini vurguladı.

"Yarışın başında George ile savaşıyorduk. Aslında bir noktada onu geçtik. Daha sonra Daniel'ı yakaladık ve orta gruba yetiştik."

"Yani ben buna şans bile demiyorum. Strateji konusunda yine iyimserdik, herkes pite girerken dışarıda kaldık ve her zaman yaptığımız gibi şansımızı denedik. Puan alacak bir pozisyona da bu sayede geldik."

Alonso'nun aldığı ceza ile ilgili olarak ise Albon, "Biraz sinir bozucuydu, çünkü onun pisti kestiğini duydum ve yalnızca bunu yaparak 0.3 saniye civarı kazanabileceğimi düşündüm. Gerçekten harika."

“Hak edilmiş bir puanın orada olduğunu biliyordum. Sinir bozucu bir sıralama seansının ardından puan almak gerçekten çok iyi." dedi.

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