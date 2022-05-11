Williams, Audi ile görüşmelere açık

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Audi ve Porsche, 2026 yılında Formula 1'e motor üreticisi olarak girme kararı aldılar ancak nihai açıklama için yeni kuralların netleşmesini bekliyorlar.

Son detaylar da iki markanın istediği gibi olursa, o zaman yeni dönemde spordaki motor üreticileri arasında yer alacaklar.

Porsche tarafında belirsizlik yok çünkü Alman üreticinin Red Bull ile anlaştığı hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Ancak Audi için aynı şe söylenemez.

Audi'nin adı bir yılı aşkın süredir McLaren ile anılıyor ancak iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlanmış durumda. Şimdi oklar Williams ve Aston Martin'e çevrilmiş durumda.

Daha önce Volkswagen'in motor sporları programını yöneten Jost Capito, şu anda Williams'ın başında yer alıyor ve eğer Audi ile çalışma fırsatları varsa, bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Capito, şöyle konuştu: "Hangi takım olursanız olun, bir otomobil üreticisiyle işbirliğine gitmek sizin için ilgi çekicidir."

"Bunu gerçekten yapma kararı alırlarsa elbette görüşme yapmaya hazırız ancak henüz kesin bir durum yok çünkü motorlar yönetmelikleri henüz kesinleştirilmedi."

"Bildiğim kadarıyla Volkswagen Grubu'nun kararı da motor yönetmeliklerine bağlı."

"Önümüzdeki haftalarda yeni düzenlemelerin kabul edileceğini düşünüyorum ve sonrasında takımların nasıl hareket edeceği netleşecek."

Jost Capito, CEO, Williams Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz