Sainz: "Miami'de fiziksel olarak tamamen hazır değildim"

Haberi dinle

İspanyol pilot her ne kadar startta gerilemesinin ardından yarışı rahat bir şekilde üçüncü götürüyor olsa da, tempo olarak Max Verstappen ve Charles Leclerc'e ayak tutturmakta zorlandı.

Sainz, dışarıdan bakılınca sert lastiklerle mücadele etmiş gibi görünse de, onun için asıl faktörün fiziksel durumu olduğunu söyledi.

Cuma ikinci antrenman seansında kaza yapan Sainz, Melbourne'da ikinci, Imola'da ise henüz ilk turda yarışa veda ettiği için yarış koşullarına ayak uydurmakta da zorlandı, nitekim Suudi Arabistan GP'sinden bu yana bir yarışlık mesafeyi ilk kez tamamlayabiliyordu.

Miami yarışındaki formu ile ilgili konuşan Sainz, "Denge yönünde herhangi bir sorunumuz yoktu. Biraz zorlayıcıydı, nitekim Max'a yetişmeyi başaramadık."

"Kendi tarafımdan bakacak olursak sert lastiklere geçmemizin ardından fiziksel olarak %100'ümde hissetmiyordum. Son beş turda yorulmaya ve boynumda bir ağrı hissetmeye başladım."

"Bunu bir bahane olarak kullanmayacağım, ancak son iki yarışta yeterince tur atamadım, dolayısıyla ne boynum, ne de vücudum tam olarak araca alışmamıştı."

"Açıkçası tam bir yarış mesafesi tamamlamadan yaklaşık bir ay geçirdim ve muhtemelen bu, Cuma günkü kazayla birleştiğinde güvenlik aracına kadar tamamen zorlayamamama neden oldu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Tüm bu zorluklara rağmen Sainz, son zamanlarda yaşadığı sıkıntılardan sonra nihayet damalı bayrağa ulaşmasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

"Tamamen rahatlamış değilim fakat bu gerekliydi. Sanırım bir yarış mesafesini tamamlamam, vücudu tekrar şekle sokmam ve ayrıca kullanılmış lastikler ve yüksek yakıtla sürüş hissiyatını tekrar kazanmam gerekiyordu."

"Yarış sırasında hala birkaç hata yaptım çünkü hem kendimi, hem de aracı deniyordum."

"Önemli olan yarışı tamamlayabilmiş olmamız. Bazı aşamalarda oldukça hızlıydım ve ayrıca Perez ile savaşırken araçta ne yapacağımı, bataryaları ve lastikleri nasıl kullanmam gerektiğini biliyordum."

“Sanırım bu gelecek için bana iyi bir fikir verdi.”