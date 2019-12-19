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Formula 1 / Son dakika

Albon, çaylak sezonunda sürekli yer değiştirmiş gibi hissediyor

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Albon, çaylak sezonunda sürekli yer değiştirmiş gibi hissediyor
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Yardımcı Editör: Scott Mitchell
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Ara 2019 10:55

Red Bull sürücüsü Alexander Albon 2019 sezonu boyunca sürekli yer değiştirdiğini ve tek koltuklu serilerdeki yükselişini henüz tam olarak kavrayamadığını söyledi.

2018’de bütçe sıkıntısı yaşayan bir F2 sürücüsü olan Albon, o sezonun sonunda Nissan Formula E takımıyla anlaşmıştı. Ancak daha sonra uzun uğraşlar sonucu Toro Rosso’yla F1’e adım attı ve sezon ortasında da daha önce genç sürücü akademisinden gönderildiği Red Bull’a geçiş yaptı.

Brezilya’da F1 kariyerinin ilk podyumuna çok yaklaşan Albon, sondan ikinci turda Lewis Hamilton’la yaşadığı temas sonucunda geriye düşmüştü. Taylandlı sürücü 2020’de de Red Bull’da mücadele edecek.

Albon, “Doğrusunu söylemek gerekirse çok garip bir duygu, çünkü bu henüz beni çok etkilemedi ancak aynı zamanda Red Bull’da olduğumun da farkındayım. İlk yılımda sürekli oradan oraya gitmiş, sürekli yer değiştirmiş gibi hissettim. Herhangi bir şeyin farkında değilmiş gibi hissediyorum.”

“Ki bu bence iyi bir şey! Çünkü baskı hissetmiyorum. Bu güzel, ancak kesinlikle kış arasında bunun hakkında düşüneceğim ve kendime zaman ayıracağım.”

“Neler olduğunun neredeyse farkındayım. Çünkü ilk yılımda öndeki takımlardan birindeyim. Sanırım Lewis de bu fırsata sahipti (McLaren 2007). Bu durum son olarak o zaman yaşanmıştı ve yaklaşık 10 sene önceydi.”

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“Baskı hakkında çok düşünüyorsanız, bunun size yardımcı olmayacağının farkında olmalısınız. Yani baskı her zaman var. Aklınızın bir köşesinde, neler olduğunu ve alınan kararları düşünüyorsunuz.”

“Ancak aynı zamanda, bir şeyleri ispatlayacak olan tek şey sonuçlarınızdır. Bu yüzden sürüşünüze odaklanmalı ve araçtan, takımdan en iyisini çıkartmalısınız. Ki ben yeni bir çevredeydim, her şey yeniydi. ‘İyi bir iş yapmalıyım’ gibi değil, ‘Bir fırsatım var’ gibi düşünmem gerekiyordu.”

“Bu bana farklı bir zihniyet verdi. Çünkü doğru ya da yanlış da olsa, eğer bu zihniyet işe yaramazsa, yine Toro Rosso’da bir şansım olacaktı. Yani bu durum, ölüm kalım meselesi gibi değildi.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

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Avustralya GP

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