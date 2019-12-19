Todt: “Formula 1, uzun bir süre daha elektriğe geçmeyecek”

Formula E giderek büyürken ve taraftarlar ile üreticilerin ilgisi çekerken, Todt bataryadan güç alan teknolojinin ilerleyen yıllarda F1’in hızı ve mesafe taleplerini karşılayabileceğinden şüphe duyuyor.

Bunun yerine Todt, F1’in odağının hibrid motorlar olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Todt, “Şu anda F1’i sadece hibrid bir motorla düşünebilirsiniz. FE’nin F1’in yerine geçebileceğini gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Bugün F1 hızlarına, 300 km/sa hıza ulaşabilecek elektrikli bir yarış aracı yok.”

“Eğer bu olursa, bunun gerçekleşmesi on yıllar alacak.”

“Bugün uygun seçim hibrid. Sonraki adım ise, daha yeşil yakıtları nasıl güvence altına alabileceğimizi görmek.” şeklinde konuştu.

Todt’un görüşü, sporun gelecekte biyo-sürdürülebilir teknolojinin geliştirilmesinden büyük kazançlar sağlayabileceğini düşünen Mercedes F1 motor şefi Andy Cowell tarafından da desteklendi.

Motorsport.com’a konuşan Cowell, “Hepsi depolama teknolojisine bağlı. Eğer bu lityum iyon ise, onun zaman tahmini doğru.”

“Eğer hidrojen çözümünü kullanırsanız, bugün işe yarar. Ancak araçlar bugünkünden çok daha ağır olur. Bu şekilde F1’in yönünü kaybedeceğini düşünüyorum.”

“Bu yüzden, %10 biyo-sürdürülebilir yakıt kullanacağımız 2021 adımları önemli.”

“Eğer yapabilirsek, sonraki nesil güç üniteleriyle %100 sürdürülebilir yakıtlı bir motor geliştirmeliyiz. Böylece sıvı hidrokarbon bazlı bir yakıta dönüştürebileceğimiz büyük miktarda karbondioksit olur.”

“Bu yüzden dünyada depolanmış tüm karbonu gaz ve ham petrol şeklinde bırakalım. Bunları bu şekilde bırakalım. Gezegenimiz bunu depolama konusunda harika bir iş yapıyor. Bu yüzden gelin, yerdekiler yerine biraz gökyüzündekileri depolayalım.”

“Gelin, sıvı yakıtlar ve içten yanmayı dışarı atmakla ilgili olmayan %60 termal verimli bir motor oluşturalım. Bu, buna uyum sağlamakla ve petrokimya şirketlerinin karbon depolamaya uyum sağlamasıyla ilgili. Bunun 10-20 sene sonrasında gerçekleşeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

F1 CEO’su Chase Carey ise sporun, hibrid teknolojinin yararları için yol gösterici olabileceğini düşünüyor.

Carey bu konuda, “Elektrik, çözümün bir parçası olacak. Ancak biliyorsunuz, onların kendi sorunları var. Bunun etrafında birçok sorun olduğunu düşünüyorum.”

“Bence hibrid motor, içten yanmalı motora sahip olan bir milyardan fazla araç olsa bile, birçok yönden en önemli parçalardan biri. Ve yakıtlar, yakıt teknolojisi ve enerji geri kazanımı gibi inisiyatiflerle beraber bu alanı oluşturmaya devam ediyor.” dedi.